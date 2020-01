Ekspert: Red Bull mener det seriøst med Brøndby

Tirsdag kan erhvervsmedietInsideBusiness fortælle, at den kæmpestore læskedrikkoncern Red Bull, der ejer blandt andre RB Leipzig og Red Bull Salzburg, viser interesse for at købe sig ind i Superliga-klubben Brøndby.

I weekenden var Dietrich Mateschitz, der er stifter og medejer af Red Bull, i Danmark for at se nærmere på Brøndby og vurdere mulighederne for en investering.

Det sender et tydeligt signal, fastslår Morten Johnsen, der er redaktør for InsideBusiness og har mere end 10 års erfaring med erhversjournalistik. Han er journalisten bag historien om Brøndby og Red Bull.

- Når en af verdens rigeste mænd sætter sig i et privatfly til Danmark for at besøge Brøndby, så mener de det selvfølgelig seriøst. Ifølge de oplysninger, jeg har, har der været dialog mellem parterne i en måned til halvanden, og det vidner selvfølgelig også om en vis interesse. Lige nu afsøges mulighederne, og der er også andre interesserede, siger Morten Johnsen til tipsbladet.dk.

- Jan Bech Andersen søger en medejer. Jeg tror, han har indset, at det er for omfattende at køre butikken selv, siger Morten Johnsen. Foto. Lars Poulsen.

Han er ikke i tvivl om, at Red Bull, hvis aftalen bliver til noget, skal drive Brøndby sammen med Jan Bech Andersen. Den nuværende bestyrelsesformand er ikke på vej ud af klubben lige nu og her.

- Jan Bech Andersen søger en medejer. Jeg tror, han har indset, at det er for omfattende at køre butikken selv. Dels er det meget tidskrævende, fordi han også har andre projekter, og dels er det en stor byrde at stå med, når det går skævt, siger Morten Johnsen og fortæller, at han ikke tror, Jan Bech Andersens tid i Brøndby varer evigt.

- Jeg hører, at Jan Bech Andersen gerne vil ud på et tidspunkt. Men han har et kæmpestort Brøndby-hjerte, så det skal gøres på en god måde. Der bliver ikke tale om noget brandudsalg.

Et opkøb af Brøndby-aktier vil være en mininal investering for Red Bull, vurderer Morten Johnsen.

- Det beløb, der skal til, er jo stort set ingenting for Red Bull. Når Red Bull og andre fra udlandet kigger mod Brøndby, er én af åsagerne blandt andet, at klubben reelt ikke er noget værd. Brøndby var jo gået konkurs, hvis ikke Jan Bech Andersen havde lagt så mange penge af egen lomme, siger Morten Johnsen.

Red Bull-ejer Dietrich Mateschitz er ifølge InsideBusiness god for over 130 milliarder kroner.

Nu er det store spørgsmål, om nogle af de millioner ender på den københavnske Vestegn.

