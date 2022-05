Ekspertens nevø forlænger med Brøndby

Under et halvt år efter, at han kom til Brøndby IF fra Fremad Amager, har angrebstalentet Clement Bischoff skrevet under på en ny aftale med Brøndby IF.

Det fortæller fanmediet 3point.dk.

Angriberen, 16 år, spiller til dagligt på klubbens U17-hold og har gjort det så godt, at aftalen er blevet forlænget, så den nu løber frem til sommeren 2024.

Clement Bischoff har haft fint med mål i støvlerne, da det ifølge 3point.dk er blevet til syv scoringer i otte kampe på U17-holdet, og i dette forår er det også blevet til en kamp på klubbens U19-hold.

Mikkel Bischoff spillede mod slutningen af karrieren for Brøndby. Foto: Gregers Tycho

- Klubben har bare sagt, at jeg er kommet ind med en fed ydmyghed og en enorm tro på egne evner, fed energi og er faldet godt til, som før at det er gået enormt godt og hurtigt, siger han til 3point.dk.

Det er ikke første gang, at navnet Bischoff har repræsenteret Brøndby IF, da Mikkel Bischoff spillede for klubben fra 2007 til 2011. Han var dog en del skadet i sin tid i klubben fra den københavnske vestegn.

Clement og Mikkel er da også i familie, da Clement Bischoff er Mikkel Bischoffs nevø.