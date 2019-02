Ekstatisk Zorniger-fan cyklede ind i hegn

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Dag 1 i Brøndby IF efter fyringen af Alexander Zorniger.

Den tyske træner der skilte vandene i Brøndby og mandag fik stukket en fyreseddel efter et makværk af en kamp mod Esbjerg søndag.

De tidligere assistenter Martin Retov og Matthias Jaissle står nu i spidsen for det pressede danske mandskab, og i dag onsdag havde de så første træningsdag som nye chefer.

Men glemt er den tidligere tyske boss bestemt ikke. Det kom sig således til udtryk undervejs til træningen, da en cyklist i cykeltøj kom susende forbi træningen. Manden løftede sin sin hånd, mens han råbte 'Alexaander Zooorniger', hvorpå han få øjeblikke senere kørte ind i et hegn. Manden formåede dog at blive på cyklen og kunne forlade pladsen uden skrammer.

Imens trænede Brøndbys trup videre på banen, hvor stemningen var fin og god. Spillerne er så professionelle, at hverdagen fortsætter for dem. Nu er det bare nogle andre, der råber af dem på træningsbanen.

Det mest synlige bevis på, at det er nye tider i Brøndby, var, at der i dag kun er et træningspas for truppen, hvor der under Zorniger altid var to træninger om onsdagen.

Omkring 30 fans var dukket op til træningen under de nye chefer, som naturligt nok brugte meget tid på at iagttage spillerne. Truppen var i øvrigt fuldtallig på nær den langtidsskadede Kasper Fisker, som er ude resten af sæsonen.

Der forventes i øvrigt at komme ændringer til søndagens kamp mod Randers. Kamil Wilczek er blevet klar efter karantæne, mens Hany Mukhtar, der startede ude søndag, også forventes at være med fra start, når Brøndby skal revanchere 2-1-blamagen mod Esbjerg.

