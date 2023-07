Endelig enige: Brøndby henter ny målmand i Norge

Brøndby IF er millimeter fra at have fundet erstatningen for Mads Hermansen. Ja, der mangler stort set bare et lægetjek og en underskrift.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger køber Superliga-klubben 24-årige Leopold Wahlstedt i Odd.

Carsten V. Jensen og co. betaler i på den gode side af fire millioner danske kroner for den svenske målmand.

Lige nu er Brøndbys plan, at han gennemgår det obligatoriske lægetjek i løbet af den kommende uge.

Jesper Sørensen får snart en ny målmand i sin trup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at Leopold Wahlstedt skriver under på en kontrakt, som holder ham på Vestegnen de kommende tre år.

Med transferen af Leopold Wahlstedt slutter flere ugers tovtrækkeri mellem Brøndby og Odd fra Norge.

Forhandlingerne om prisen har nemlig stået på længe, og der har været stor uenighed omkring den, men nu er det lykkedes at blive enige.

Som Ekstra Bladet forstår det, er detaljerne på plads, og Leopold Wahlstedt bliver meget snart ny mand på Vestegnen.

Brøndby har måttet vente på deres keeper, da transfervinduet i Norge først åbner 1. august. Det betyder, at Odd ikke har mulighed for at hente en erstatning for Leopold Wahlstedt før tirsdag i næste uge.

Derfor har den norske klub også stået stejlt på ikke at slippe deres førstemålmand, før de selv kunne hente en erstatning.

Lucas Lund var meget tæt på Brøndby i en periode. Foto: Jens Dresling

Når svenskeren tilslutter sig Jesper Sørensens førsteholdstrup, kan Brøndby endelig slutte deres jagt på en erstatning for Mads Hermansen, der er taget til Leicester i England.

Ud over Leopold Wahlstedt har Viborg-målmanden Lucas Lund ligeledes været kædet sammen med de blå-gule fra Vestegnen.

Og det så i en periode meget ud til, at danskeren blev ny førstemålmand for Brøndby, men som Ekstra Bladet kunne fortælle, så kollapsede transferen.

Årsagen var blandt andet, at man i Brøndby mente, at der var nogle, som var løbet fra deres aftaler.