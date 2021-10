Endelig is i Brøndby-bussen

Fire minutter før tid sikrede Christian Cappis Brøndby en rasende vigtig sejr i Viborg.

Det var de danske mestres første udesejr denne sæson, og dertil kommer en yderst behagelig sidegevinst.

- Nu skal vi have is i bussen på vej hjem. Der er altid is i bussen, når vi vinder i Jylland, sagde Niels Frederiksen kækt, der samtidig afslørede, at han ikke var den glade giver.

Det har ellers været en billig omgang for Brøndby, der altså vandt den seneste udekamp mod AGF 20. maj.

- Det er noget, vi har italesat for spillerne op til Viborg-kampen. Det kan ikke hjælpe noget, vi ikke kan vinde på udebane, hvis vi gerne vil kigge opad i tabellen.

Ismanden Niels Frederiksen nægter stadig at tale top-tre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Med de vigtige tre point i Jylland ligger Brøndby noget lunere i top-seks, som åbenbart stadig er målsætningen for sidste sæsons guldvindere, der ellers blot er tre point fra tredjepladsen.

- Vi kigger overhovedet ikke efter top-tre lige nu. Det er top-seks, der er den klare målsætning, og det har set meget besværligt ud for nogle få uger siden, men med tre sejre i streg, så ser det noget mere behageligt ud, lød det fra Niels Frederiksen, der ikke ville høre tale om en defensiv udmelding.

- Målet er at sikre top-seks. Derfra må vi se, hvordan stillingen er til den tid. Det er klart, at vi står bedre og bedre. Det viser resultaterne. Men også spillemæssigt står vi på et stærkere fundament, og vi har flere nye spillere, der byder sig til.

Christian Cappis scorede sit tredje Superliga-mål. Amerikaneren har også nettet to gange i pokalen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Blandt de nye folk, som gør sig godt bemærket, er Christian Cappis, som trods sparsom spilletid nettede for tredje gang denne sæson.

- Det er en fantastisk følelse at afgøre kampen. Tre sejre i træk. Sæsonens første udesejr. Det bliver ikke meget bedre, lød det fra amerikaneren, der på trods af sin matchvinder-rolle ikke vil hamre i Niels Frederiksens bord over en is på vej hjem i dobbeltdækkeren.

- Vi er stærkt besat på midtbanen. Træneren vælger de spillere, som han tror, vil løse opgaven bedst fra start. Jeg må bidrage med mit, når jeg får chancen. Men jeg gør da god reklame for mig selv, sagde en grinende Christian Cappis.