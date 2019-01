Er floppet fælt i Brøndby: Nu skal han væk

I sommeren 2017 skrev Brøndby IF kontrakt med den slovakiske midtbanespiller Filip Blazek, der dengang var 19 år, og håbet var naturligvis, at han med tiden kunne etablere sig på førsteholdet hos de blå-gule.

Det går dog som bekendt ikke altid, som præsten prædiker, og Filip Blazek har aldrig fået et gennembrud i Brøndby IF.

Allerede i sommer arbejdede vicemestrene på at finde en ny arbejdsgiver til slovakken, men det lykkedes som bekendt ikke, og derfor har midtbanespilleren fået efteråret til at gå med at spille reserveholdsfodbold.

Det blev også til et kort indhop på førsteholdet i pokalkampen mod Marienlyst i november.

Arbejdet med at finde en ny klub til Filip Blazek er nu genoptaget i forbindelse med det åbne transfervindue.

- Vi arbejder hårdt på det, og jeg skal i løbet af dagen snakke med flere klubber angående Filip. Jeg har også en løbende dialog med Ebbe Sand, siger Richard Cech, der er agent for Filip Blazek, til tipsbladet.dk.

Filip Blazek er i øjeblikket fraværende i Brøndby, men det skyldes ikke, at han er tæt på at skrive under med en ny klub.

Midtbanespilleren er samlet med det slovakiske U21-landshold i tyrkiske Belek, hvor holdet spiller testkampe mod Fenerbahce og Usbekistan.

20-årige Blazek har spillet tre kampe for Brøndbys bedste mandskab - han har nogle få sekunder i Superligaen under bæltet.

