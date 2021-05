Euforiske scener: - Det rørte mig virkelig

Nu bliver der blågul folkefest på Brøndby Stadion mandag, hvor Brøndby kan skabe en fodboldmæssig sensation med et mesterskab

De blågule har matchbold og kan sensationelt sikre sig det første mesterskab i 16 år.

2-1 sejren over AGF kom stik mod alle odds, fordi Brøndby sikrede sejren i undertal og samtidig fik to straffespark imod sig.

Superligaens topscorer Mikael Uhre scorede begge træfferne og står nu noteret for 19 mål i Superligaen.

Med to strakte arme og en euforisk stemning løb Niels Frederiksen ind på grønsværen, da kampen blev fløjtet af. 2-1 sejren over AGF betød, at Brøndby krøb op på førstepladsen og nu har afgørelsen helt i egne hænder.

Brøndby-træneren var bevæget ovenpå triumfen mod AGF.

- Jeg var rolig undervejs og havde det udmærket. Det var først til sidst, jeg fik ekstra puls. Det gjorde jeg, fordi det var en fantastisk præstation, vi leverede.

- Set over en hel sæson har vi gjort os fortjent til at gøre det færdigt. Nu spiller vi mandag foran vores eget publikum.

19 træffere i Superligaen er en af de væsentligste årsager til, at Brøndby har matchbold mandag mod FCN. Foto: Claus Bonnerup.

- Når man ligger nummer ét før sidste runde, så er man favoritter til at tage guldet.

- Og vi har tænkt os at tage guldet på mandag, siger Niels Frederiksen til TV 3+.

- Det rørte mig virkelig, hvordan vi stod sammen. Alle gav alt, hvad de havde, siger Niels Frederiksen.

Han tog fuldstændig ansvaret for Morten Frendrups udvisning.

- Jeg skulle have pillet Morten ud, da han fik en advarsel. Den tager jeg på min kappe, siger Niels Frederiksen videre.

Mikael Uhre scorede to gange og sikrede derved Brøndby matchbold før opgøret mandag mod FCN. Foto: Claus Bonnerup.

Niels Frederiksen var en lykkelig mand efter triumfen. Foto: Claus Bonnerup.

Frederiksens genialitet

Efter Morten Frendrup blev udvist før pausen, levede Niels Frederiksen et taktisk mesterstykke i pausen.

Han skiftede system fra de sædvanlige tre til fire mand i bagkæden.

Han ofrede Hjörtur Hermannsson, der havde begået to straffespark før pausen, sendte Tobias Børkeeiet på banen.

Desuden rykkede han Simon Hedlund ned på højrekanten og spillede kun med Mikael Uhre på toppen.

AGF sad på meget spil efter pausen, men Brøndby fik med to kompakte kæder stabiliseret defensiven.

Og så viste Mikael Uhre på ny, hvorfor han står som Superligaens topscorer. Altid på lur efter en gylden mulighed.