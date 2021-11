Europa-befrielse løfter Brøndby

- Vi håber og tror fire point i de to sidste gruppekampe er nok til at gå videre fra puljen, siger Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen forud for torsdagens Europa League-opgør mod Lyon

På trods af, at Brøndby endnu ikke har scoret et mål og vundet en kamp, er optimismen stor i forhold til at gå videre fra Europa League-gruppespillet, hvor suveræne Lyon torsdag er modstanderen.

Det er nemlig en helt åben gruppe, når man lige ser bort fra Lyon, der allerede har vundet gruppen. Sparta Prag og Rangers, der mødes, har hver fire point, mens Brøndby står med to.

- Gruppen er meget åben, så vi går efter andenpladsen, som stadig er muligt. Men vi erkender også, at tredjepladsen er mere realistisk. Her håber vi, at fire point vil være nok, siger Niels Frederiksen.

Brøndby spillede senest 1-1 mod Rangers tidligere på måneden. Foto: Lars Poulsen.

Europa-eventyret har vist sig at være en befrielse for Brøndby i efteråret.

- Tidligere har man talt om, at det er svært både at spille i Europa og fokusere på Superligaen. Sådan har det slet ikke været for os.

- Kampene i Europa har hjulpet os med at hæve niveauet i Superligaen, fordi intensiteten er meget højere.

- Inden vi spillede i Europa, havde vi et pointsnit på 0,6. Siden vi kom i Europa har det været 2,3 i Superligaen, påpeger Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen er i kontakt med de højere magter. Det skal han formentlig også, hvis Brøndby skal videre fra gruppespillet. Foto: Lars Poulsen.

Uanset hvilket hold Lyon kommer til Brøndby med, ved Brøndby-træneren, at det bliver en voldsom opgave.

- Vi skal toppræstere, hvis vi skal have noget ud af kampen mod Lyon. Det positive er, at vi i alle tre tidligere hjemmekampe i Europa har leveret stærke præstationer.

- Derfor skal vi længere frem på banen, vi skal være dygtigere til at skabe chancer. For det har været én af vores udfordringer så langt i Europa, påpeger Niels Frederiksen.

Han kommer igen til at rotere med sin trup til torsdagens kamp. Det betyder tre-fire udskiftninger i forhold til 2-1 sejren over FC Midtjylland i søndags.

Niels Frederiksen kan glæde sig over, at kampene i Europa har været med til at løfte Brøndbys spil i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har set, at det ikke svækker os at skifte tre-fire mand ud, så det kommer også til at ske i kampen mod Lyon.

- Vi stiller både et stærkt hold mod franskmændene og mod Randers på søndag, understreger Niels Frederiksen.