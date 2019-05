Europa langt væk for Brøndby: - Det er tungt lige nu

PARKEN (Ekstra Bladet): Brøndby fik ingen pokal med hjem til Vestegnen, og intet tyder på, at de i den nye sæson kan byde på europæisk fodbold på Brøndby Stadion.

For det var ikke ’kun’ en pokaltitel, der forsvandt i den dramatiske finale i Parken. Det var formentlig også den europæisk billet.

Brøndby er med bare to runder tilbage af sæsonen fire point efter Esbjerg på fjerdepladsen, og søndag kan den europæiske Brøndby-drøm være slukket, hvis både vestjyderne og OB vinder deres kampe.

- Det havde været rart at stå med titlen og den direkte kvalifikation til europæisk fodbold, så vi kunne tage de sidste kampe stille og roligt.

- Nu er de meget afgørende, og vi har ikke tid til at være skuffede i ret lang tid. Lige nu skal alle have lov til at være det, men så starter vi på en frisk i morgen.

- Vi skal have rystet skuffelsen af os og op på hesten igen, sagde sportsdirektør Ebbe Sand efter det bitre nederlag.

Ebbe Sand var dybt skuffet efter finalenederlaget til FC Midtjylland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han sammenlignede straffesparkskonkurrencen med at spille i lotteriet.

Det blev Brøndby, der trak det korteste lod og dermed stod tilbage med sølvmedaljer og en gigantisk skuffelse.

- Det er den værst tænkelige måde at tabe på, men sådan er fodbold. Det er så tæt, om det skal være fest eller gigaskuffelse.

- Og lige nu er alle selvfølgelig meget skuffede. Det var en barsk måde at tabe på, og jeg er ked af det på spillernes vegne, konstaterede Ebbe Sand.

Brøndby møder mandag hjemme på Brøndby Stadion de midtjyske pokalvindere i en finalerevanche.

Her er Brøndby pisket til sejr for at holde fast i muligheden for at nå top-4.

Set med Brøndby-øjne er det eneste positive ved, at det blev FC Midtjylland, der løb med pokalen, at Superligaens nummer fire får en ekstra chance.

- Den fjerdeplads er vigtig. Den giver adgang til en play off-kamp til en europæisk plads, og det vil være en hjemmekamp.

- Den går vi efter, og livet går videre, selvom det er tungt lige nu, sagde Ebbe Sand, der havde håbet at kunne aflevere et vinderhold til den kommende cheftræner.

Sand har arbejdet intenst på at finde Alexander Zornigers permanente afløser, og sagde efter skuffelsen i Parken, at der ville blive meldt noget ud ’inden for kort tid’.

