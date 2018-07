Ex Brøndby-profil får superaftale: Seksdobler lønnen

Christian Nørgaard kan se frem til at tjene i omegnen af 12 mio. kr. om året i Fiorentina

Christian Nørgaard var glad, lykkelig og tilfreds med livet i Brøndby.

Men der er i sandhed en verden til forskel på at spille i Superligaen og i en af de store ligaer.

Det gælder både sportsligt, men i sandhed også økonomisk.

Det kom til udtryk, da Brøndby solgte midtbaneprofilen for 26 mio. kr. tirsdag til italienske Fiorentina.

En stor aftale for Brøndby, men i sandhed også en aftale, der sikrer Christian Nørgaard i fremtiden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan Christian Nørgaard se frem til en årsløn i omegnen af 12 mio. kr. i den traditionsrige italienske storklub.

Der er gode penge i skiftet til italiensk fodbold. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Det svarer næsten til en seksdobling af hans løn fra Brøndby.

Da 24-årige Christian Nørgaard i januar sidste år forlængede sin kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2020, skete det i lyset af, at han på daværende tidspunkt kun havde spillet en god halvsæson.

Han fik en fin aftale med Brøndby og steg markant i løn til en årsløn i niveauet to mio. kr.

Men nu stiger han altså markant med aftalen med Fiorentina.

Midtbanespilleren forlængede med Brøndby, fordi han gerne ville levere over en længere periode. Det gjorde han i sidste sæson, hvilket nu har ført til kontrakten med Fiorentina.

Salget af Christian Nørgaard betyder, at Alexander Zorniger nu skal ud at opfinde en ny på den krævende sekser-position på den defensive midtbane.

Ingen oplagte afløsere

Brøndby er lige nu stærkt besat på midtbanen med spillere som Kasper Fisker, Simon Tibbling, Dominik Kaiser, Lasse Vigen og Hany Mukhtar. Men ingen af dem er oplagte til den kontrollerende midtbane.

Lasse Vigen kan udfylde rollen, men kan han også vokse med fraværet af Christian Nørgaard, der var en af ligaens bedste på sin position.

Salget af Christian Nørgaard betyder, at Brøndby har opjusteret forventninger til et plus i niveauet 12-22 mio. kr.

Brøndby har også sikret sig en videresalgsklausul på 15 procent af det beløb over 26 mio. kr., hvis Christian Nørgaard ryger videre fra Fiorentina.

