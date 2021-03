Ex-FCK'er hjælper Brøndby

Anders Storskov har fået nyt, midlertidigt job.

Hvis navnet lyder bekendt i fodboldens verden, er det ikke unaturligt, for Anders Storskov har en fortid som fysisk træner i FC København gennem 20 år.

Sidste sommer blev han meget overraskende fyret i jobbet.

Nu har han fået et job hos rivalerne fra Brøndby, og de har hyret Storskov som konsulent resten af sæsonen.

Den store trænerkapacitet blev tirsdag formiddag præsenteret for spillertruppen på Vestegnen, fordi klubbens fysiske træner gennem et årti, amerikaneren Ahron Thode, rejser hjem til USA. Han stopper i klubben med udgangen af marts.

Anders Storskov er tiltrådt i Brøndby som konsulent. Han skal hjælpe klubben med at finde den nye fysiske træner. Foto: Jens Dresling.

- Da Ahron flytter i april, så tilknytter vi nu Anders Storskov som konsulent for vores fysiske træning frem til og med udgangen af indeværende sæson.

- Vi er glade for at få tilknyttet Anders, da han har over tyve års erfaring fra øverste niveau i dansk fodbold og kan fortsætte Ahrons stærke arbejde for resten af sæsonen, udtaler fodbolddirektør Carsten V. Jensen, ifølge klubbens hjemmeside.

Det er ikke hensigten, at Anders Storskov skal ansættes i en permanent stilling på Vestegnen. Han skal til gengæld bistå klubben med at finde dem fremtidige løsning på posten som fysisk træner i Brøndby.