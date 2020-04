Færdig i Brøndby: - Jeg var gerne blevet

Han har sendt otte talenter op omkring Brøndbys Superliga-hold i de seneste små to år, men til sommer er det slut.

Joakim Mattsson er færdig som U19-træner i Brøndby. Den rutinerede træner får ikke forlænget dem aftale, der udløber 30. juni.

I stedet har Brøndby valgt af hyre 29-årige Christian Sørensen, som trods sin unge alder i mange år har været ungdomstræner i Lyngby.

- Jeg har været rigtig glad for at være i Brøndby og havde gerne fortsat, hvis det var. Men de vil gerne prøve noget andet og nyt, siger Joakim Mattsson til Ekstra Bladet.

Han kom til Brøndby i sommeren 2018 hentet af Troels Bech, som han havde arbejdet under i både OB og Silkeborg.

Nu er Bech fortid på Vestegnen, og det er svenske Mattsson også snart. Men selvom det er mod hans ønske, forlader Mattsson klubben uden bitterhed:

- Det står dem frit for at vælge, hvem de gerne vil. De har valgt en anden end mig, og det er en del af gamet.

Joakim Mattsson kom til Brøndby efter nogle sæsoner som cheftræner i Skive, Vendsyssel og Thisted, men han har altså også en fortid i klubber som Silkeborg og OB.

Joakim Mattsson var assistent for Troels Bech i OB, og det var da også Bech, der hentede ham til Vestegnen i 2018. Foto: Ernst van Norde

På Fyn var han træner for blandt andre Christian Eriksen og Rasmus Falk.

Det var en gylden OB-årgang, som Mattsson dengang overtog og var med til at videreudvikle.

Han leverede et godt stykke arbejde i OB og ser også med tilfredshed tilbage på tiden i Brøndby.

Sidste sæson blev U19-holdet nummer fire, i denne sæson ligger de nummer tre, men hvad vigtigere er, har han i sin tid i klubben sendt otte spillere - deriblandt Jesper Lindstrøm, Anton Skipper og Anis Ben Slimane - op omkring Superliga-holdet.

- Jeg synes selv, at jeg kan sætte flueben ud for min tid i Brøndby og sige 'job well done', siger Joakim Mattsson, der også kan se tre af sine tidligere Brøndby-elever være med omkring Lyngbys Superliga-hold: Kasper Jørgensen, Magnus Warming og Ertugrul Teksen.

Efter 2 spændende år i BIF søger jeg nye udfordringer, 2 år i en fantastisk klub-tak! 2 årgange har været igennem U19 og indtil videre er 8 mand rykket op i SL (3 i LBK) Sidste år tog vi en 4 pl og pt en 3 pl-disse stats er jeg stolt over at have været en del af! @BrondbyIF — Joakim Mattsson (@mattsson_joakim) April 12, 2020

Brøndbys talentansvarlige Christian Larsen fortæller til klubbens hjemmeside, at man i forbindelse med trænerskiftet til en lidt yngre profil justerer U19-trænerens rolle og skærper fokus på spillerens udvikling.

29-årige Christian Sørensen har været ungdomstræner i Lyngby siden 2005 - senest for U19-holdet - og er en mand, som cheftræner Niels Frederiksen kender fra sin tid i klubben.

Christian Sørensen er stoppet i Lyngby med øjeblikkelig virkning.

