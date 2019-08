Færdig i Brøndby: Ny profil på vej væk

Den finske forsvarsprofil, Paulus Arajuuri, er blevet spottet på Cypern og ligner en mand, der skal tørne ud for en cypriotisk klub, skriver medie

Brøndby IF kan se frem til at blive endnu en stor profil fattigere.

Forsvarsklippen Paulus Arajuuri meldes nemlig på vej til den cypriotiske klub Pafos FC.

Det skriver det cypriotiske medie, Super Sport FM.

I artiklen kan man læse, at Arajuuri er blevet spottet på Cypern, hvor han angiveligt skulle være i fremskredne forhandlinger med den cypriotiske klub.

Se også: Zanka jubler i gul og blå: - Virkelig specielt

Arajuuri har 39 optrædener for det finske landshold bag sig. Det ser dog ikke ud til, at det bliver til mange flere for Brøndby. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

31-årige Arajuuri har kontraktudløb til nytår og står ikke til at få forlænget sin kontrakt.

Hvorvidt der er tale om en transfer her og nu eller først til vinter, melder historien ikke noget om.

Men med finnens afgang vil Brøndby-truppen blive ramt markant på bredden.

Som det ser ud nu, vil det efterlade holdet fra Vestegnen med blot to midtstoppere her og nu.

Flere profiler på vej væk

Ekstra Bladet kunne tidligere tirsdag fortælle, hvordan også tyske Hany Mukhtar ser ud til at forlade klubben.

Der er efter sigende snak om et skifte til amerikanske MLS.

Se også: Brøndby-stjerne på vej til stor liga

Paulus Arajuuri kom til Brøndby i januar 2017 på en fri transfer.

Før han kom til de blå-gule, var finnen hos polske Lech Poznan.

Midtstopperen har spillet en del kampe for det finske landshold.

Her er det blevet til 39 kampe og 3 mål siden debuten i 2010.

Se også: Det store spørgsmål i Brøndby: Nu taler han selv