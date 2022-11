Farvel-hyldest til Frederiksen

Niels Frederiksen har en aftale, der løber frem til næste sommer i Brøndby.

Men det er langtfra sikkert, han får lov at sidde kontraktperioden ud.

For resultaterne har været stærkt svingende i Brøndby dette efterår, hvor man har slidt med at levere stabile præstationer og har haft svært ved at sammensætte 90 solide minutter.

Niels Frederiksen har skabt store resultater med Brøndby, men hans trænergerning kan godt være nået til slutningen efter søndagens kamp mod Viborg. Foto: Lars Poulsen.

Nuvel, Brøndby er ubesejrede ni kampe i træk. Men de har altså kun vundet tre af dem.

1,31 point i snit fortæller alt om den forfatning, som Brøndby har befundet sig i her i efteråret.

Og så kan dem med positive briller altid sige, at Brøndby – på trods af tiendepladsen – kun er få point fra bronzemedaljerne.

Uanset hvordan verdensbilledet læses, har Brøndby-fansene søndag forberedt sig på, at det kan være et farvel og tak til Niels Frederiksen efter hjemmekampen mod Viborg.

Efter Brøndbys 0-4-nederlag til Aarhus Fremad i oktober, tog Niels Frederiksen ansvaret for nedturen på sig.

Helt opsigtsvækkende vil Brøndby-træneren blive hyldet fra tribunerne i forbindelse med det sidste opgør inden VM-pausen.

Niels Frederiksen vil få den såkaldte Fenerbahce-hilsen fra Brøndby-tilhængerne på Sydsiden.

En markering, hvor Niels Frederiksen bliver kaldt ned foran Sydsiden til en særlig hyldest.

Det sker til hver hjemmekamp for hver enkelt spiller, der bliver kaldt ned foran tribunen enkeltvis. Men det sker meget sjældent for cheftræneren i Brøndby.

Niels Frederiksen har ikke haft meget at glæde sig over i denne sæson på banen. Foto: Lars Poulsen.

Men nu sker det søndag. Senest det fandt sted på Brøndby Stadion var foran halvfyldte tribuner forud for opgøret mod FC Nordsjælland 24. maj 2021, hvor Niels Frederiksen blev kaldt ned foran Sydsiden inden Brøndby efterfølgende sikrede sig klubben 11. mesterskab.

Brøndbys nye fællesskab har på sociale medier samlet sig i gruppen ’Sammen Om Vor Klub’, hvor der foreløbig er i omegnen af 50 fans, der som vigtigste opgave vil skabe stemning på tribunerne.

Morten Bruun, der er fodboldekspert på TV 2, kalder det et meget sympatisk tanke, at Brøndby-fansene hylder Niels Frederiksen i forbindelse med opgøret mod Viborg.

- Det er et flot initiativ, som Niels Frederiksen fortjener. Og skulle han fortsætte sæsonen ud, kan de jo hylde ham endnu engang til sommer, siger Morten Bruun, der ved, at mange FCK-fans er irriterede over, at de aldrig fik sagt ordentligt farvel til Ståle Solbakken.

Morten Bruun er af den klare opfattelse, at Niels Frederiksen og Brøndbys veje skilles efter weekendens opgør.

Niels Frederiksen må gå den tunge gang efter et skuffende resultat for Brøndby. Han kan kun fremvise et pointsnit på 1,31 i denne sæson. Foto: Lars Poulsen.

Forude venter nemlig en historisk lang vinterpause på mere end tre måneder, hvor en ny træner har god tid til at forberede sig på den første kamp – 19. februar mod Horsens.

- Søndag kan sagtens være Niels Frederiksens sidste kamp. Med et nyt ejerskab af klubben udløser det ofte også forandringer på trænerposten.

- Hvis Brøndby og Niels Frederiksen har nået endestationen på samarbejdet giver det efter min vurdering fin mening, siger Morten Bruun og slår fast:

- Det virker som om det har slidt på Niels Frederiksen med de manglende sportslige resultater. Det er jo lidt paradoksalt, at hans værste modstander gennem tiden i Brøndby har været klubbens transferpolitik.

- Da de vandt mesterskabet, havde mange måske forventet at se en forstærket udgave af Brøndby. Men det kom langtfra til at ske.

- Når vi nu ser det lidt større billede, så har det for Frederiksen og Brøndby været meget uforløst i Europa, katastrofalt i pokalturneringen og enormt skuffende i Superligaen i denne sæson.

Niels Frederiksen har ikke haft meget at glæde sig over i denne sæson. Skuffende resultater i Europa, katastrofalt i pokalturneringen og meget skuffende i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

- Det er derfor ikke unaturligt, hvis Niels Frederiksen og Brøndbys samarbejde har nået til endestationen efter søndagens kamp, pointerer Morten Bruun.

Både Niels Frederiksen og fodbolddirektør Carsten V. Jensen har - nærmest i kor - sagt, at dialogen om fremtiden tager de internt.

Intet tyder dog på, at Carsten V. Jensen allerede er gået i gang med at afsøge markedet for mulige træneremner. Men det bliver der også god tid til, hvis klubben i den nærmeste fremtiden trækker en streg i sandet og siger farvel til klubbens første mestertræner i 16 år.

