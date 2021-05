Fatal brøler: Lindstrøm stemplede ud

Jesper Lindstrøms tåbelige udvisning gjorde det umuligt for Brøndby at jagte point i undertal - guldet kom længere væk

De to røde streger på bagsiden af lægmusklen på venstre ben hos Rasmus Falk fortalte alt om det, der var sket en time tidligere på Parkens græstæppe.

Jesper Lindstrøm havde stemplet ind på FCK-spillerens læg, så strømpen røg ned og Falk vred sig i smerte.

Den store Brøndby-profil, der har leveret så stærkt, så fornemt i sæsonen, svigtede, da det spidsede til i guldkampen.

Jesper Lindstrøm ville ikke udtale sig til medierne, efter Brøndby-profilen var blevet udvist. Foto: Lars Poulsen.

Sekvensen skete midt på banen på et tidspunkt, hvor Brøndby jagtede udligning. Og den efterfølgende udvisning gjorde arbejdsvilkårene svære for Brøndby-spillerne.

- Det var et unødvendigt sted på banen at få et rødt kort, men intet ondt herfra. Det er den slags, der sker, når der er tænding på i kampene, hvor man ikke altid træffer de rationelle beslutninger, forklarer Rasmus Falk iført badetøfler og to store røde streger op ad benet.

Udvisning i frustration

Fra sidelinjen var Niels Frederiksen frustreret i det øjeblik, som Jesper Lindstrøm blev udvist, men efter kampen var Brøndby-træneren faldet ned og erkendte, at den var fair og der ikke var så meget at diskutere.

- ’Jobbe’ laver det frispark i frustration, fordi vi burde have haft et frispark kort forinden. Men han skal lade være med det.

- Det er ikke til fordel for os at få et rødt kort. Det hjælper ikke holdet, det har jeg også fortalt i omklædningsrummet. I de situationer skal man altid holde hovedet koldt, pointerer Niels Frederiksen.

Andreas Maxsø var skuffet over Brøndby på en dag, hvor muligheden for at erobre førstepladsen, slet ikke leverede det bedste.

- Vi ramte ikke vores topniveau. Vi spillede godt det sidste kvarter før pausen, men vi gjorde ikke tingene nemmere for os selv med udvisningen. Derfra hvor jeg stod, så den rigtig ud, konstaterer Andreas Maxsø.

Anthony Jung fik en advarsel og har nu karantæne torsdag mod AGF. Foto: Lars Poulsen.

FC Midtjylland øgede afstanden til Brøndby, selv om de satte point til mod Randers, men guldet var ikke et tema, da Niels Frederiksen kendte resultatet, før Brøndby gik på banen.

- Vi har kun fokus på os selv. Guldet tænker jeg ikke på. Det er en åben kappestrid, hvor både FCM, FCK og vi nu kan vinde. FCM fører og må være favoritter, siger Brøndby-træneren.

Venter operation nu?

Jesper Lindstrøm ønskede ikke at udtale sig til pressen oven på sin udvisning.

Brøndby-profilen kunne således ikke svare på, om den operation i menisken i knæet kommer til at ske nu, hvor sæsonen ser ud til at være slut oven på det direkte røde kort.

Niels Frederiksen vil overlade det fuldstændig til Jesper Lindstrøm om at træffe beslutning for indgrebet i menisken, der betyder fem-seks ugers pause efterfølgende.

Brøndby er yderligere svækket torsdag i opgøret mod AGF, hvor Anthony Jung også skal afsone karantæne.

- De to spillere har betydet meget for os. De har betydet meget for os. Det må vi finde en løsning på. Og det tror jeg vi nok skal løse. Vi skal kunne håndtere en karantæne eller to, siger Niels Frederiksen.