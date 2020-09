Fattige Brøndby vil leje - ikke råd til køb

- Der er ikke penge til at betale transfers for Brøndby, der vil leje med købsoption eller hente transferfrie spillere, fastslår fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Mens Brøndby vendte 0-2 til 3-2 triumf i sæsonpremieren mod FC Nordsjælland, er der stadig total tavshed på transferfronten.

Faktisk er det et særsyn, at det eneste nye blod er lejesvenden Rezan Corlu, der er vendt retur efter lejeopholdet i Lyngby.

Men pengene er små på Vestegnen. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen skar 25 procent af lønkronerne i januar, og nu slår han fast, at der ikke er økonomi til at gå ud og betale transfer for de nye spillere, der i givet fald havner i Brøndby inden transfervinduet lukker 5. oktober.

Sigurd Rosted blev matchvinder, da Brøndby vendte 0-2 til 3-2 mod FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen.

Vi er helt rolige

Brøndby er på jagt efter to spillere – en venstre back og en angriber – men Carsten V. Jensen står ikke forrest i køen, når der skal nye folk ind ad døren på Vestegnen.

For der er simpelthen ikke råd til at betale hverken én, fem eller seks millioner kroner for en ny spiller.

- Vi er forholdsvis rolige, og vi ved, der kommer muligheder. Der er lønkroner til nye spillere, men der bliver ikke tale om transfers. Vi kan hente dem transferfrit, men kan også leje og eventuelt få købsoption. Igen handler det om, at pengene passer, og perspektivet er rigtigt, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Vi holder fast i den model, vi hele tiden har talt om. Vi tror på, at der kommer muligheder til os, og hvis der ikke gør, så har vi 19 gode markspillere plus tre keepere til nu 12 kampe i efteråret plus en pokalkamp, siger fodbolddirektøren oven på Brøndbys 3-2-triumf mod FC Nordsjælland.

- Skal man ind og gøre sig gældende på det her hold, skal man være rigtig dygtig. Også så dygtig, at så man ikke umiddelbart med den pengepung, vi har, bare kan gå ud og plukke. Vi har is i maven og har gjort plads til et par indkøb i vores lønbudget. De skal per definition kæmpe om startpladser hos os, ellers giver det ikke nogen mening at hente nye ind, forklarer han.

Josip Radosevic i kamp med Mikkel Rygaard. Der kommer formentlig snart et par nye ansigter til Brøndby. En venstre back og en angriber står øverst på ønskesedlen på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen.

Økonomien strammer til

Carsten V. Jensen afviser, han er tæt på at lukke et par aftaler her og nu. Men han forventer, at der kommer spillere i overskud ude på fodboldmarkedet i Europa.

- Økonomien strammer til alle steder i Europa, så der kommer åbninger, det er jeg sikker på. Vi kommer ikke til bare at behage omgivelser ved at gøre noget tilfældigt.

- Vi har haft fat i denne model i et års tid nu og lykkedes med at skære i lønkronerne og tilpasse vores afskrivninger. Vi har fået udbytte af vores Masterclass. Mod FCN ser vi, at Mathias Kvistgaarden kommer ind og kunne have afsluttet et fantastisk angreb med en vanvittig scoring, forklarer Carsten V. Jensen

Han udelukker ikke, at den vikarierende anfører Anthony Jung får lov at spille kontraktperioden ud frem til næste sommer.

Fodbolddirektøren er i hvert fald ikke parat til at slippe ham for småpenge – to-tre mio. kr.

- Det er ingen hemmelighed, at Anthony Jung er tysker og har lidt hjemve, men han repræsenterer en værdi og har været meget dygtig det seneste halve års tid. Hvis vi ikke får mulighed for at erstatte ham på det niveau, der er i markedet, så spiller han færdig hos os, fastslår han.

