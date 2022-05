FCK snubler i guldkampen

Brøndby stak en lille kæp i hjulet på FC København drøm om at tage et stort og afgørende skridt mod guldet.

Mathias Greve sikrede Brøndby det første point i otte kampe med udligningen i tillægstiden. Det var et point, der blev fejret som en sejr for Brøndby. Men det var et stort nederlag for FCK, der blev presset tilbage efter Kevin Diks blev smidt ud.

Det var ikke særlig kønt, selv om rammerne og indpakningen var fantastisk på det smukke græstæppe i Brøndby, men det tekniske og kvalitetsmæssige niveau var lavt. Mange fejl.

FCK viser langtfra mesterskabsform med blot én sejr de seneste fem kampe.

De FCK-mandskaber, der tidligere har vundet mesterskaber under Ståle Solbakken, spillede ofte godt. Det var solidt, men for det meste underholdende. Og så var der international snit over holdene.

Sådan er det ikke med Jess Thorups mandskab.

Det er – som Brøndby-tilhængerne skrev på banneret før kampen med henvisning til politiets restriktioner – gråt og kedeligt.

Nuvel, Rasmus Falk er en nydelse. Et energibundt og på et højt teknisk niveau. Han er afgjort en af Superligaens bedste i skarp konkurrence med teknisk velfunderede Pep Biel.

Men tag FCK-mandskabet, så er der alt for få fyrtårne og profiler, der skal give FCK det internationale snit, som er et krav.

Og så er offensiven altså ikke den mest giftige: Syv scoringer i de seneste otte kampe.

Det kan godt være Jess Thorup tror på Mamoudou Karamoko på den lange bane. For han har ingen tillid til ham her og nu.

Khouma Babacar har ikke overbevist om, at han skal være den permanente spydspids. Mod Brøndby brændte han to store chancer.

Nu kommer der selvfølgelig et sommervindue, hvor der selvfølgelig kan laves nye investeringer. Ingen argumenter taler for, at Nicolai Jørgensen får forlænget sit ophold. Han gjorde ikke meget væsen af sig og udgik med en skade efter en halv time.

Fodbold afgøres i felterne. Og det er ikke her Brøndby er særlig skarpe for tiden.

Brøndby spiller sådan set fint nok mellem felterne, men de har ingen kampafgørende spillere i offensiven.

Mathias Kvistgaarden er ivrig, energisk og med ungdommens mod, men han mangler naturligvis råstyrken og erfaringen.

Brøndbys målkrise er alt for stort ansvar at lægge på skuldrene af en 20-årig.

Marko Divkovic har fået mange chancer, men det er svært at se ham som Brøndby-topscorer på sigt, selv om han for kort tid siden fik en aftale til 2026.

Det kan godt være han scorede 11 mål i sæsonen, inden han havnede på Vestegnen, men dengang spillede han til højre, så han kunne trække ind i banen for at afslutte. I Brøndby spiller han slet ikke i den position. Her er han frontangriber og det fungerer ikke.

Og så er der Simon Hedlund, der efterhånden er et kapitel for sig selv. Fuldstændig blottet for selvtillid løber han rundt og laver en haglbyge af fejl og dårlige beslutninger. Hedlund, der var en kæmpe profil i mestersæsonen, har udviklet sig til en spiller fuldstændig blottet for selvtillid. Og det har været gennemgående i hele foråret.