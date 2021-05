Festegnen: Brøndby slagtede mestrene

Simon Hedlund og Andrija Pavolovic sikrede sejren, da Brøndby nu for alvor puster mestrene fra FC Midtjylland i nakken

Guldkampen er igen pivåben.

Brøndby har i sidste øjeblik på ny meldt sig ind i jagten på klubbens første mesterskabstitel i16 år.

3-1 sejren over FC Midtjylland blev sikret efter pausen, da Simon Hedlund og indskiftede Andrija Pavlovic var på pletten.

Sejren kom i hus efter masser af dramatik og højspænding.

VAR spillede en stor rolle før pausen, da FCM kom foran på et straffespark. Siden fik Paulonho direkte rødt, da han stemplede ind på benet af Morten Frendrup.

Andrija Pavlovic kom på banen og scorede til 3-1 på en friløber. Foto: Lars Poulsen.

Det betød, at Brøndby spillede 11 mod 10 i mere end en halvleg.

Derfor blev anden halvleg også et massivt pres mod gæsternes mål.

I pausen havde Brian Priske ellers forsøgt sig med to defensive udskiftninger i håbet om, at FCM kunne stå distancen hjem.

Men det lykkes ikke for Priskes tropper, der måtte kapitulere, da Superligaens assistkonge, Jesper Lindstrøm, spillede Simon Hedlund fri midt for mål.

Siden fik Andrija Pavlovic en friløber, som han scorede sikkert på.

Derved var det Niels Frederiksens første sejr som Brøndby-træner i otte forsøg over FC Midtjylland.

Sejren kom tiltrængt, fordi forspringet nu kun er ét point i FCM’s favør med tre spillerunder igen.

Brøndby skal i Parken mod FCK, til Århus og møde AGF, inden FC Nordsjælland venter i sidste spillerunde i Brøndby.

FCM mangler Randers hjemme, FCK ude og slutter af mod AGF på hjemmebane.

FCM kom i front, da Alexander Scholz scorede på straffespark, men glæden var kort. Foto: Lars Poulsen.

Tog armen til hjælp

FC Midtjylland startede faktisk bedst og pressede højt. De gjorde det svært for Brøndby at skabe et etableret spil.

Kampens dommer, Peter Kjærsgaard, vinkede afvisende og dømte i første omgang hjørnespark, da Sory Kaby var i en duel mod Morten Frendrup omkring den halve time.

FCM-spillerne protesterede, og det gav også resultat, da VAR-vognen fik set sekvensen efter.

Men det var først, da Kjærsgaard var ude at se episoden på skærmen, han ombestemte sig og dømte straffespark.

Tv-billederne viste også tydeligt, at Morten Frendrup spillede bolden med armen.

Alexander Scholz scorede med et spark op i nettaget, men det var lige før Marvin Schwäbe havde reddet forsøget. Han havde en hånd på afslutningen.

Jesper Lindstrøm spillede igen en fremtrædende rolle, da Brøndby besejrede FCM og nu er tilbage i guldkampen. Foto: Lars Poulsen.

Uhre igen på pletten

Glæden var kort i FCM-lejren. For blot få minutter senere fik hjemmeholdet udlignet.

Det skete på den første afslutning indenfor målrammen.

Fra sin position som venstre back trak Kevin Mensah ind i banen, afsluttede fladt. Bolden ramte opstanderen, sprang lige ud til Superligaens topscorer, Mikael Uhre, der scorede let mellem to FCM-spillere.

Kampens dramatiske højdepunkt var kun nogle få minutter væk fra udligningen.

Morten Frendrup kom i cen central hovedrolle kort efter. I en nærkamp midt på banen stemplede Paulinho direkte ind på benet af Brøndby-spilleren.

I den situation behøvede Peter Kjærsgaard ikke hjælp fra VAR-dommerne. Han greb direkte i baglommen og viste brasilianeren det røde kort.