Film på vej om Brøndby IF

To inkarnerede Brøndby-fans er på vej med en film om Brøndby IF.

Filmmanden Jesper Jarl Becker og journalist Søren Rebbe har i næsten to år arbejdet med projektet, men nu er det kommet så langt, at man starter finansieringen af filmen.

- Vi skal bruge i omegnen af 2,2 mio. kr. til at finansiere filmen. Vi har fået mange, positive indikationer og har en tro på, at filmen kan realiseres og være færdig næste år, siger Søren Rebbe, der har været Brøndby-fan de seneste 30 år.

Han er også kendt som stadionspeakeren på Brøndby Stadion.

Rebbe har indledt et tæt samarbejde med Jesper Jarl Becker, som har været passioneret Brøndby- fan de seneste 26 år.

- Det her er en vigtig og monumental film at lave, både rent historisk men også fordi den her klub betyder så meget for så mange, mig selv inklusiv, og mærkværdigt nok betyder klubben i dag rigtig meget for flere end nogensinde - på trods af op- og nedture, og at det i år er 15 år siden sidste mesterskab, siger Jesper Jarl Becker.

Per Bjerregaard har spillet en central rolle i Brøndbys op- og nedture. Derfor bliver han også en gennemgående figur i den film om klubben, der nu er på vej. Foto: Lars Poulsen.

Bjerregaard er hovedfigur

Arbejdstitlen til filmen er ’Klubben’. Historien skal fortælles af dem, der har oplevet det på tætteste hold. Derfor bliver Per Bjerregaard, Finn Andersen, Røde Jørgen Pedersen, Kim Vilfort, Thomas Kahlenberg, Ebbe Skovdahl, John Ranum Jensen og Tom Køhlert blandt andre dem, der er med til at fortælle historien om klubben.

Hvorfor var det Brøndby IF, der på blot tyve år overhalede alt og alle og satte sig på den danske fodboldtrone? Og hvordan kunne en bar mark på Vestegnen i 1964 ende som hovedscenen i dansk fodbold?

Ebbe Skovdahl spillede en stor rolle i brøndbys storhedstid. Han vil også være en central figur i filmen om Brøndby, der har fået titlen 'Klubben'. Foto: Lars Poulsen.

Det er nogle af de spørgsmål, som initiativtagerne vil have svar på fra dem, der var tættest på.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det her ikke er en dokumentarfilm. Det er en film til og for Brøndby. Men i en film om Brøndby kan man selvfølgelig ikke se bort fra de op- og nedture, der har været undervejs.

- Brøndbys historie er fantastisk. Men det har ikke været en lang succeshistorie, det vil vi naturligvis også forsøge at beskrive. Det bliver en fortælling om fællesskabet, frivilligheden, sammenholdet fortalt i fortid, nutid og fremtid, forklarer Søren Rebbe og pointerer:

- At portrættere Brøndby IF er en fantastisk opgave, som vi går til med både respekt, ærefrygt og masser af passion. Vi glæder os til at dykke ned i Danmarks bedste fodboldklub, siger Søren Rebbe

