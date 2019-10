Fitnesscentre sendte verdensstjerne til Brøndby

Jan Bech Andersen har igen haft fint besøg på Brøndby Stadion.

I maj 2016 var det Chelsea-legenden John Terry, der besøgte Brøndbys bestyrelsesformand, og i forbindelse med søndagens opgør mod FC København var det den spanske verdensstjerne Fernando Torres, der lagde vejen forbi den københavnske Vestegn.

Fernando Torres på plads på Brøndby Stadion til kampen mod FCK. Foto: Lars Poulsen

Før kampen kunne man se Jan Bech Andersen gå rundt ude foran Brøndby Stadion sammen med Fernando Torres og give ham en rundvisning. Spanieren indstillede sin aktive karriere for et par måneder siden, og han har dermed kastet sig over andre ting i livet end fodbold.

Jan Bech Andersen forklarer, hvorfor Fernando Torres var på Brøndby Stadion til kampen mod FCK. Foto: Philip Davali

Det er én af grundene til, at den tidligere stjerneangriber søndag var i Brøndby.

- I forhold til Fernando Torres har vi et partnerskab i nogle fitnesscentre i Spanien, og så var det dejligt, at vi kunne tage en pause i vores strategiseminar over weekenden og tage til Brøndby og se lidt fodbold i solskin, siger Jan Bech Andersen til tipsbladet.dk.

Et par opmærksomme tilskuere nåede at forevige Fernando Torres' besøg i Brøndby, og sammen med Jan Bech Andersen kunne den tidligere EM-topscorer se de blå-gule vinde 3-1 over FC København.

