Flere Brøndby-spillere træner med igen

Flere Brøndby-spillere missede de sidste kampe i efteråret, men inden forårssæsonen sparkes i gang lysner det på skadesfronten hos de blå-gule.

Fanmediet 3point.dk skriver, at både angriber Andrija Pavlovic, midtbanespiller Rezan Corlu og wingback Kevin Mensah alle træner med igen, om end trioen ikke helt træner med for fuldt blus endnu.

- Jeg er tilbage i fulde omdrejninger, foden har det fint. Så jeg træner fuldt med, men samtidig passer vi stadig på og holder øje med den og bygger det op stille og roligt, siger Rezan Corlu til mediet.

Af de tre spillere fik serbiske Andrija Pavlovic mest spilletid i efteråret, da han nåede at spille seks kampe og score et mål, inden han blev skadet i slutningen af november. Rezan Corlu spillede blot fire, mens Kevin Mensah noterede sig for fem.

Også Anton Skipper skal ifølge mediet være klar til at træne med om et par dage.

Brøndby IF må dog stadig undvære Blas Riveros et stykke tid endnu, efter at wingbacken blev skadet i november og ventes ude i knap et år. Han blev opereret i knæet onsdag.

