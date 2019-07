Flyvende start til Frederiksen i Brøndby

Niels Frederiksen fik en sejr og et særdeles godt udgangspunkt i sin første officielle kamp som Brøndby-træner.

Den nytiltrådte chef klappede i hænderne og hævede sine arme triumferende over hovedet, da Simon Tibbling scorede til 3-1 og på den måde bidrog til en stærk start og et fint udgangspunkt for Brøndby på vejen mod anden kval-runde i Europa League.

Efter 1-1 ved pausen vandt Brøndby 4-1 over finske Inter Turku i et opgør, hvor 10.275 tilskuere så på.

Wilczek knivskarp

Udover sejren kunne Niels Frederiksen i særdeleshed glæde sig over sin anfører, Kamil Wilczek. Men også opløftende præstationer fra Simon Tibbling i rollen som kantspiller i 4-3-3-systemet samt indskiftede Kasper Fisker, der lagde op til ét mål og siden blev krediteret for en scoring, da et langskud ramte ham i ryggen.

Men tilbage til Kamil Wilczek, der sluttede sæsonen med fire mål i de seneste tre kampe. Han startede den nye sæson med samme skarphed.

Artiklen fortsætter under..

Kamil Wilczek scorer til 1-0 for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Han blev ikke kun dobbelt målscorer, men gik i rollen som anfører forrest i mange situationer på banen.

31-årige Wilczek viste træfsikkerhed i topklasse, da han tørt bragte Brøndby i front med afslutningen fra 20 meter efter få minutters spil. Et fladt spark med venstrebenet sendte bolden uden for den finske keepers rækkevidde.

Inter Turku fik udlignet før pausen efter en situation, der minder om tidligere sæsoners defensive problemer. Et fladt indlæg blev sparket i mål, inden Hjörtur Hermannsson nåede at blokere afslutningen.

Dominerede totalt

Brøndby sad fuldstændig på spillet efter pausen, hvor Kamil Wilczek var på pletten midtvejs efter indskiftede Kasper Fiskers geniale hælaflevering i feltet.

Efter en lang skadespause fik Kasper Fisker et fornemt comeback. Han virkede meget veloplagt og blev også noteret for scoringen til 4-1, selv om Dominik Kaiser havde størst andel i målet. Kaiser afsluttede, men ramte Fisker i ryggen. Og så blev scoringen noteret til publikums-favoritten, Fisker.

Artiklen fortsætter under..

Kasper Fisker rettede skuddet fra Kaiser af og blev noteret for det fjerede mål. Foto: Lars Poulsen

Inter Turku var en overkommelig modstander, men det er værd at notere sig, at Simon Tibbling fik en fin start på sæsonen i en ny rolle som kantspiller i 4-3-3 systemet. Svenskeren er ingen raket, men han har fine tekniske færdigheder og er en dygtig afslutter. Det så man ved 3-1 scoringen.

Brøndby er tæt på at løse billet til anden runde i Europa League kvalifikationen, hvor modstanderen bliver langt sværere med polsk modstand fra Lechia Gdansk.

Mod slutningen af opgøret gav Brøndby debut til 20-årige Tobias Børkeeiet, der fik de sidste par minutter på banen i stedet for Dominik Kaiser.

Jesper Lindstrøm fik i øvrigt også sin første optræden for Brøndby, efter han er rykket op fra klubbens Masterclass.

Brøndby er på vej – men slet ikke i mål Niels Frederiksen fik sin første officielle kamp som Brøndby-træner i Europa League mod Inter Turku. Indtrykket fra cheftrænerens debutkamp er, at en del virkede, men der er stadig plads til meget forbedring, før tingene fungerer optimalt. Det virkede Wilczeks skarphed Brøndby-kaptajnen Kamil Wilczek har fået en flyvende start på sæsonen med to scoringer i den første kamp. Han virker tændt, tirret og frem for alt skarp, når han får muligheden. Presspillet i perioder Specielt de første 20 minutter virkede presspillet rigtig godt, når Brøndby-spillerne gik højt og jagtede modstanderen på deres banehalvdel. Men fysikken stod ikke mål med det massive pres i særlig lang tid. Det flade pasningsspil Der hersker ingen tvivl om, at Niels Frederiksen vil spille fladt og hurtigt kombinationsspil i banens længderetning. Ingen høje, lange bolde som under Alexander Zorniger. Det virkede i perioder af opgøret. Simon Tibbling i ny rolle I manglen på en hurtig kantspiller er Simon Tibbling brugbar som kantspiller i 4-3-3 systemet. Han er ikke hurtig, men har teknikken og overblikket til at optræde i en kantrolle. Og så er han målfarlig. - Det skal forbedres Pasnings-sikkerheden Der blev sjusket alt for meget i situationer, hvor spillerne slet ikke var presset. Små, korte afleveringer blev smidt væk. Der mangler i højere grad sikkerhed i pasningspillet. En del misforståelser Det er en udfordring at skifte system til 4-3-3. Der var mange misforståelser og situationer, som spillerne ikke virkede helt trygge ved. Der er en del at arbejde med for at få en bedre fælles forståelse for hinanden.

Se også: Kamil Wilczek fortsætter som anfører i Brøndby

Se også: Officielt: FCK scorer nyt million-salg

Se også: AGF på indkøb: Henter ny målmand