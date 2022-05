- Føles ad helvede til

Det er efterhånden længe siden, at Brøndby-spillerne er gået fra banen med en sejr.

Ja, faktisk skal vi helt tilbage til 6. marts mod Silkeborg for at finde sidste gang, de blå-gule hev tre point i land.

Og den negative periode med syv nederlag i streg tager hårdt på spillerne. Det fortæller Brøndbys målmand, Mads Hermansen efter 1-2-nederlaget til Randers FC søndag.

- Det føles selvfølgelig ad helvede til. Vi vil vinde, og vi har høje ambitioner. Lige nu ligger vi nummer seks, og det er absolut under vores målsætning som klub. Det er ikke godt nok.

Brøndby var ellers i front efter en lille halv time, og da Randers efterfølgende fik smidt en mand ud, begyndte det at dufte af en tiltrængt sejr. I stedet endte nul point.

Men det er ikke noget med indstillingen at gøre, forsikrer Hermansen.

- Vi lægger altid alt i at vinde, men i dag manglede vi kvalitet på bolden for at få skabt det sidste. At vi ikke vinder i dag, har absolut intet med indstillingen eller mentaliteten at gøre. Det er de enkelte situationer, der afgør det.

- Vi er alle sammen skuffede og ærgerlige efter i dag. Vi er sgu nødt til at skubbe brystet frem, og det er kun os, der kan vende det. Der er ikke nogen, der gør det for os.