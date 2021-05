Før og efter guldfesten: Dagen derpå i Brøndby

At Vestegnen var blevet til Festegnen var til at se rundt omkring i Brøndby i dag, hvor flere kommunalansatte var godt i gang med at rydde op fra de tidlige morgentimer, efter Brøndby blev forvandlet til én stor fest efter 16 års venten på guld.

Gårsdagens store fanmarch, der løb fra Brøndbyøster Torv til Brøndby Stadion, havde efterladt sit tydelige spor i Brøndby i dag. Overalt hang blåt og gult fra træerne, og skiltene langs vejen var prydet med alskens Brøndby-klistermærker.

Strimlerne hænger i træerne på Brøndbyøster Torv. Foto: Emil Agerskov

Imens spillerne troppede op på stadionet og senere i dag skal afholde andendagsfest, var der i Brøndby nærmest mennesketomt i dag, hvor de fleste fans må formodes at have lidt ondt i hovedet rundt omkring på arbejddspladserne.

Det gav mulighed for det kommunale personale at rydde op, og de var glade for at guldet kom hjem i går, til trods for at de ikke regnede med at blive færdige med oprydningen i dag.

Foto: Emil Agerskov

Det er første gang, at Brøndby IF kan fejre mesterskabet, siden de vandt DM-Guld tilbage i 2005, hvor Michael Laudrup var træner for de blå-gule.

Allerede nu er klubben sikret en god slat penge, da Brøndby træder ind i playoff-runden i Champions League og dermed som minimum er sikret europæisk gruppespil. Læs mere om eventyret i Europa her.

Klubben fra Vestegnen kan også ende med at tjene rigtig mange penge på spillersalg, hvor en af spillerne kan blive klubbens dyreste salg nogensinde. Læs mere her (+).