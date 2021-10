Første dom er faldet: Slipper med skrækken

Glæden i Brøndby-lejren var stor oven på 2-1 triumfen over FC København. Men bag glæden var usikkerheden om topscorer Mikael Uhres situationen.

For det så alvorligt ud, da han slog sin ankel i en duel mod Kevin Diks.

Da han efterfølgende måtte hjælpes fra banen af to fra Brøndbys sundhedssektor, kunne man frygte en langvarig skade til Brøndby-topscoreren.

Mikael Uhre vred sig i smerter efter duellen mod Kevin Diks. Foto: Lars Poulsen.

Mikael Uhre vred sig i smerte og tog sig til hovedet, da han fem minutter før tid blev ført ud fra banen.

Men skaden er, ifølge cheftræner Niels Frederiksen, ikke langvarig.

- Vi er efterhånden blevet eksperter i at behandle Mikael Uhres ankler.

- Vores umiddelbare vurdering er, at det ikke er alvorligt med hans skade. Det kan være lidt værre, når det er anden gang med en ankelskade samme sted, siger Niels Frederiksen og slår så fast:

- Vi er ikke bekymret for, at det er en langvarig skade. Der kommer til at gå nogle dage. Og det kan også være, at der kommer til at gå en uge eller lidt mere, før han er klar igen, siger Niels Frederiksen, der dermed har dømt Uhre ude af torsdagens pokalkamp mod Aalborg Freja på torsdag.

Mikael Uhre kunne ikke selv gå fra banen, efter han ramlede sammen med Kevin Diks. Foto: Lars Poulsen.

Forinden havde Uhre sat sit aftryk på Brøndby-sejren. Topscoreren kom ikke på måltavlen, men han stod for den målgivende pasning, da Morten Frendrup bragte Brøndby i front 1-0.

Mads Hermansen er heller ikke spilleklar endnu. Han plages stadig af smerter. Og nu er det tvivlsomt, om Niels Frederiksen vælger ham til søndagens udekamp i Viborg.

- Nu har Mads været ude af spillet i to en halv uge. Han kan starte med at komme tilbage på træningsbanen. Men vi skal også forholde os til, at Thomas Mikkelsen har stået rigtig fint i tre kampe, siger Niels Frederiksen.