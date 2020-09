Første gang for Brøndby i 15 år

Se også: Chok: Første gang i 294 dage

Brøndby har fået den bedste start i Superligaen i 15 år. For første gang siden 2005 er Brøndby kommet fra land med tre sejre i træk.

2-1 sejren over Horsens blev grundlagt i første halvleg, hvor en storspillende Jesper Lindstrøm bragte Brøndby i front, mens Simon Hedlund scorede kort før pausen. I begge tilfælde var det på skud fra distancen. Lindstrøm udplacerede Matej Delac, mens Simon Hedlunds langskud blev rettet af, da Jonas Gemmer ramte den undervejs.

I modsætning til de to første kampe mod FC Nordsjælland og FC København, kom Brøndby ikke bagud mod Horsens.

Tåbeligt: Få det nu lavet om!

Jesper Lindstrøm scorede for anden kamp i træk, da han bragte Brøndby foran 1-0 på et flot langskudsmål. Foto: Lars Poulsen.

Lindstrøm strålede

Det gjorde de ikke, fordi Horsens blev lagt under et massivt pres i kampens åbningsfase.

Det gav bonus, da han smart tippede bolden forbi Hallur Hansson og fra distancen fladt sparkede udenfor Matej Delacs rækkevidde.

Men i store dele af første halvleg spillede gæsterne fint med. De truede Brøndby, der ikke var i kontrol. Men Horsens havde svært ved at skabe store, åbne målchancer.

Tættest på var Casper Tengstedt, der måtte se sit hovedstød afværget af Marvin Schwäbe.

Hos Brøndby var Andreas Maxsø tilbage i startformationen. Anføreren spillede med ro, overblik og stor autoritet, lige som Sigurd Rosted på ny var stærk i duelspillet.

Men det var Jesper Lindstrøm, der var den store spillemæssige oplevelse. Det 20-årige stortalent, der har scoret to kampe i træk, var bevægelig og ofte i en god position.

Men han fik kun lov at spille de første 67 minutter, så blev han afløst af Anis Ben Slimane.

Jonas Dahl har rigeligt at tænke på efter tre kampe, nul point og nul mål. Det er svært at se, hvem der skal lave Horsens-målene. Foto: Lars Poulsen.

Ufarlige Horsens

I modsætning til Brøndby har Horsens fået en forfærdelig start på sæsonen. Tre kampe nul point og én scoring - den Michael Lumb satte ind kort før tid mod Brøndby.

Det er lidt af en mareridtsstart for Jonas Dahl, der overtog ansvaret kort før sæsonstart fra Bo Henriksen.

Det er tydeligt, at Horsens gerne vil lægge et højere pres på modstanderen. Østjyderne forsøger at spille mere fodbold end tilfældet var under Bo Henriksen, hvor man satsede ekstremt på dødbolde.

Men Horsens i den nuværende udgave virker tandløse og ufarlige med en uskarp Nikolai Brock-Madsen på top og en anfører i Hallur Hansson, der ramte bundniveauet mod Brøndby. Og så har Horsens Jannik Pohl, der altså ikke har scoret et mål på højeste niveau i 22 måneder.

Til gengæld ser både Jacob Buus og Casper Tengstedt spændende ud hos østjyderne, der i næste uge får besøg af de danske mestre fra FC Midtjylland.

Brøndby-braget: Den hede Agger-drøm

Lønningerne styrtdykker i Brøndby

Se også: Imponeret: Slå til nu, Brøndby