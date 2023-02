For god til Superligaen

- Det var ikke sjovt at gå til pause, hvor vi blev pebet ud, men vi holdt hovedet koldt og slog tilbage, siger Nicolai Vallys efter sin store kamp for Brøndby

Brøndby Stadion ligner ikke sig selv. Det er efterhånden lige så meget orange som gult og blåt.

Og så er der stemningen, den er nærmest helt væk. Den er i hvert fald ikke organiseret.

Så det, der sker fra tribunerne, sker impulsivt. Og det er uden larm fra trommer og et capo-tårn, der står helt tomt.

Har forandret sig

Da spillerne blev sendt til pause med en pibekoncert, lignede Brøndby på en måde sig selv på banen. I hvert fald fra det vi så sidste efterår.

Det var nådesløst fra tribunerne, da en ny nedtur truede lige om hjørnet.

Hattrick af Nicolai Vallys! Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Men i modsætning til det håbløse efterår, så har Brøndby på en eller anden måde forandret sig.

For Jesper Sørensen har skabt nogle forandringer, som kom til udtryk i den anden halvleg, hvor Brøndby-offensiven sprudlede og scorede fire gange.

Det var samtidig et tålmodigt mandskab, der ikke gik i panik.

Sikrede sig kampbolden

Specielt Nicolai Vallys markerede sig som en af dem, der har haft godt af nye impulser fra trænerbænken og et bedre kendskab til sine holdkammerater.

- Det var ikke sjovt at gå til pause med en pibekoncert, men vi holdt hovedet koldt og slog tilbage, siger Nicolai Vallys, der skyndte sig at sikre kampbolden.

Det var en god særdeles god dag på kontoret for Brøndby-gutterne, efter de fik vendt tingene i anden halvleg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

For det er ikke hver dag man scorer tre mål i samme kamp. Der var diskussion om en af scoringerne, men det så klart ud til, at Vallys ragede bolden i mål, før Frederik Winther sparkede den de sidste centimeter over stregen.

- Jeg har sikret mig kampbolden. Der bliver slet ikke tvivl om den scoring. Det var min, smiler Nicolai Vallys, der så sent som i sidste sæson også scorede tre mål i samme kamp – dengang for Silkeborg mod SønderjyskE.

Den kampbold nåede han også at sikre sig som et minde for altid.

Den nye anfører

Nicolai Vallys var en af de få, der sprudlede i momenter i efteråret. Foråret kan ligne et stort Brøndby-gennembrud for den dynamiske offensive trumf.

- Jeg synes, vi offensivt er mere frigjorte. Vi tør mere og er mere på bolden, samtidig med, at vi også er tålmodige, forklarer Nicolai Vallys, der tydeligvis fandt sig godt til rette i samspillet med specielt Ohi Omoijuanfo.

Ohi Omoijuanfo spillede også en afgørende rolle i Brøndby-sejren over Horsens. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Nordmanden er den nye mand med anførerbindet i fraværet af den skadede Kevin Mensah.

Han er stolt over tilliden som holdets nye leder. Og han glæder sig over den stærke start på foråret.

- Vi har fået langt bedre relationer mellem hinanden. Og så føler jeg vi har skabt en vinderkultur i Brøndby, siger Ohi Omoijuanfo, der både scorede og lagde op på en dag, hvor Brøndby skabte et utal af chancer.

Brøndbys cheftræner, Jesper Sørensen, kan ikke være andet end tilfreds med forårsåbningen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Det er altafgørende

Cheftræner Jesper Sørensen var imponeret over, hvad han så fra Nicolai Vallys på en aften, hvor han for alvor foldede sig ud.

- Vallys, han er god og en stor profil i Superligaen. Han er dygtig i det opbyggende spil, dygtig til at sætte sine medspillere op, og så er han en fantastisk afslutter, siger cheftræner Jesper Sørensen

Nu har Brøndby fire kampe til at nå målet om top-6 - imod FC Midtjylland, Lyngby, Silkeborg og FC Nordsjælland.

- Det er altafgørende, at vi kommer i top-6. Det er det eneste, vi har fokus på, påpeger Nicolai Vallys.

