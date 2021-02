For slapt, Brøndby

I 2020 tabte Brøndby fire gange til AaB.

2021 er startet en smule bedre. For 1-1 var trods alt fremgang for Niels Frederiksens mandskab, men det var ingen præstation, der vidner om, at Brøndby for alvor ligner en titelbejler i denne sæson.

- Vi leverede to meget forskellige halvlege. Før pausen var det usammenhængende og ikke særlig godt.

- Vi havde meget svært ved at finde os til rette på banen. Til gengæld blev det bedre efter pausen. Specielt i de sidste 25 minutter, men det var ikke nok til at vinde, erkender Niels Frederiksen.

De roede og usammenhængende spil før pausen betød også et par udskiftninger i pausen. Sigurd Rosted og Anis Ben Slimane røg ud.

Brøndby spillede for første gang uafgjort i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

Det hjalp på spillet efter pausen, da først Josip Radosevic og siden Lasse Vigen kom på banen.

Det gav nemlig plads til, at Morten Frendrup kom længere frem på banen og var mere markant.

Samtidig skiftede Brøndby system fra 3-5-2- til 4-3-3

- Jeg synes vi pressede godt på mod slutningen. Morten Frendrup fyldte godt, da han blev skubbet frem. Og så synes jeg, at det så fornuftigt ud med Jesper Lindstrøm til venstre, siger Niels Frederiksen, der var tæt på at se sit hold hive sejren i land til sidst.

Mikael Uhre nåede ikke frem til en tværpasning ved fjerneste stolpe kort før tid.

- Det var slet ikke godt nok, hvad vi leverede før pausen. Vi kom for sent i duellerne og det var ikke tilfredsstillende. Heldigvis blev det bedre efter pausen, siger Mikael Uhre.

Næste uge venter en udekamp for Brøndby mod Lyngby. Her må Brøndby undvære Sigurd Rosted, der skal afsone karantæne.

