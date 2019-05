Forklarer klubskifte: Derfor må Brøndby vente

Efter blot et enkelt år i Fiorentina er Christian Nørgaard fortid i Italien. Tirsdag bekræftede den engelske danskerklub Brentford nemlig, at de henter den danske midtbanespiller.

Flere Brøndby-tilhængere havde formentligt ellers håbet på, at Nørgaard ville være vendt tilbage til Vestegnen denne sommer, men det er han ikke klar til endnu. Han vil fortsat prøve sig af på et højere niveau end Superligaen, forklarer han til Brøndbys hjemmeside.

- Jeg er ikke klar på at komme hjem til Brøndby IF endnu, for jeg har sagt, at når jeg kommer hjem til Brøndby IF en dag, så er det, fordi jeg ikke skal ud igen, og jeg vil gerne stadig prøve mig selv af på et højere niveau end Superligaen, siger Nørgaard, der dog glæder sig over at være kommet tættere på Danmark:

- Men man kan sige, at jeg er kommet tættere på Brøndby IF nu, og jeg kommer da også til at bruge nogle fridage på at komme hjem og se fodbold på stadion. Men nu gælder det først og fremmest kampen på fredag, og der ses vi på stadion.

Christian Nørgaard, 25 år, nåede at spille blot seks kampe i Serie A for Fiorentina. I Brentford, hvor han bliver genforenet med Thomas Frank, der hentede Nørgaard til Brøndby i sin tid, har han fået fireårig kontrakt.

