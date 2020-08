Forklarer skævt skifte

Se også: Hylder dansk debut: - Intelligent køb

Det blev til 67 kampe og fem mål for Brøndby, og inden det 100 kampe for Randers. Begge steder var han kendt for at give alt for klubben og også for at sige alt det rigtige. Om følelserne for Brøndby og om hadet til AGF.

Lørdag blev 32-årige Kasper Fisker så officielt præsenteret for Fremad Amager i den næstbedste række, og nu forklarer Fisker så, hvorfor han tog skiftet ud af Superligaen. Også her er han god til at bruge de rigtige ord.

- Jeg var et sted i min karriere, hvor jeg meget skulle finde ud af, hvad jeg ville bruge mine sidste år af min fodboldtid på, siger Fisker til Fremad Amagers Facebook-side.

- Så kom Fremad rimelig hurtigt ind i billedet, og det tiltaler mig, at det er en arbejderklub, som de klubber, jeg har været i tidligere. Der er fællesskab og historie, og der har Fremad i den grad også en speciel og skæv historie og skæv identitet, som jeg befinder mig godt med.

Kasper Fisker forklarer, at han er glad og godt tilfreds med beslutningen og glæder sig 'sygt' meget til at komme i gang.

Og så understreger han, at han faktisk har spillet halvdelen af sin karriere i rækker under Superligaen for klubber som Skive og Hobro.

