Forlader Brøndby: Her er hans nye klub

Brøndby IF siger farvel og tak til offensivspilleren Jagvir Singh.

Den 21-årige forward skifter til NordicBet Liga-klubben FC Fredericia på en permanent aftale, og dermed er han helt færdig i Brøndby IF, hvor han havde et år tilbage af sin kontrakt.

Jagvir Singh nåede syv førsteholdskampe for Brøndby IF, og han scorede to mål i pokalturneringen, men det blev aldrig til det store gennembrud på Vestegnen for den unge offensivspiller.

- Jagvir har i Brøndby Masterclass og i Superliga-truppen vist et spændende offensivt potentiale. Det arbejde Jagvir og trænerne i klubben har lagt for dagen, gør, at han i dag er en attraktiv spiller, og da udsigten til spilletid er større hos FC Fredericia end hos os, så giver et skifte til FC Fredericia rigtig god mening for alle parter, siger fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen.

Hovedpersonen selv ser tilbage på en god tid i Brøndby IF.

- Jeg har været utrolig stolt og føler mig i den grad privilegeret over min tid i Brøndby IF, og jeg vil gerne takke alle mine trænere og holdkammerater gennem årene. Jeg startede som barn herude, og jeg har nydt hvert et sekund i Superliga-truppen, men jeg skal ud og have nogle kilometer og spilletid i benene og bygge videre på alt det, jeg har lært her i klubben. Det glæder jeg mig til, lyder det fra Jagvir Singh.

FC Fredericia blev i den forgangne sæson nummer fem i NordicBet Ligaen.