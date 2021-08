Forlanger handling: - Tålmodigheden snart opbrugt

Niels Frederiksen er kendt for at ’få meget ud af lidt’ efter det flotte mesterskab med Brøndby sidste sæson. Men måske skal Brøndby-træneren kendes som Superligaens mest tålmodige menneske.

Det var i hvert fald ikke et mesterhold, der rendte rundt på banen i Vejle. Særligt i anden halvleg manglede Niels Frederiksen esser at spiller ud. Og konger og knægte også…

Men nu virker det alligevel til, at Niels Frederiksen begynder at blive utålmodig efter forstærkninger.

- Vi er jo ved at vænne os til, at vi mangler profiler fra sidste sæson. Men når der kommer skader og corona-karantæne oveni..., sagde Niels Frederiksen og bed sig i læben, inden han fortsatte.

- Vi har stadig spillere. Det var heller ikke noget problem at stille 11, sagde Brøndby-chefen med tydelig reference til, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen godt snart må få muldvarpen frem fra baglommen.

Du virker som Danmarks mest tålmodige mand. Er du det?

- Nej, den tålmodighed er nok snart opbrugt.

Niels Frederiksen havde svært ved at kommentere på sine arbejdsmuligheder til de kommende to Champions League-kampe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Uanset hvad, så er det ikke småting, Niels Frederiksen må stå model til i Brøndby, når man tænker på, at sæsonen er tre kampe og tre point gammel samtidig med at de to altafgørende Champions League-kvalifikationskampe nærmer sig hastigt.

Mener du, at du har optimale betingelser for at stille et slagkraftigt hold i de to vigtige CL-kvalifikationskampe, der kommer snart?

- Det ved jeg ikke. Hvad er optimale forhold? Jeg er ikke træner i Real Madrid, så det kan jeg ikke svare på.

Så lad mig spørge på denne måde. Føler du, at du har optimale rammer, når man tænker på, hvilke rammer man kan forvente i Brøndby IF?

- Det har jeg ingen kommentar til.