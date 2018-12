Forsinket julegave til Brøndby-fans: Forlænger med superbomber

Kamil Wilczek har været dødbringende foran mål i kalenderåret, der snart går på hæld.

Med 25 Superliga-mål i hele 2018 satte han rekord for flest scorede mål nogensinde i Superligaen, og det vækker naturligvis interesse fra andre klubber, ikke mindst med udsigten til, at den polske bomber stod foran kontraktudløb med Brøndby til sommer.

Mange Brøndby-fans har nok frygtet at ende i samme situation med Wilczek, som de har gjort det med andre publikumsfavoritter som Lebogang Phiri og Johan Larsson, der begge forlod klubben ved kontraktudløb.

Men i dag kan fansene ånde lettet op og sikkert glæde sig ekstra meget over en forsinket julegave. Brøndby meddeler nemlig, at der er underskrevet en ny kontrakt, der gælder til sommeren 2021:

- Kamil har været her i tre år og bevist sig selv som en topangriber i den danske Superliga. Han er arbejdsom som få andre, og så har han en ukuelig evne til at opsøge og score mål, uanset hvor tilfældig chancen måtte være. Derfor er vi også glade for, at vi er nået til enighed med Kamil om en forlængelse af hans nuværende aftale, så den nu løber til sommeren 2021, fortæller afgående sportsdirektør Troels Bech til klubbens hjemmeside.

Foto: Lars Møller

Kamil Wilczek, som netop er blevet valgt til årets spiller i Brøndby IF af klubbens frivillige, er også glad for at spekulationerne om hans fremtid kan forstumme.



- Da jeg kom til Brøndby IF for tre år siden, valgte min kone og jeg at slå os ned herude på Vestegnen, og det har vi ikke fortrudt. Vi og vores børn føler os virkelig hjemme, og personligt kan jeg ikke undgå at mærke opbakningen til Brøndby IF dagligt. Jeg er ikke i tvivl om, at det, at vi føler os hjemme og opbakningen, er to af de væsentligste årsager til den succes, jeg har oplevet i min tid i Brøndby IF. Vi er derfor rigtig glade for, at aftalen er blevet forlænget med to år, lyder det fra polakken.

Kamil Wilczek kom til klubben fra italienske Carpi i sommeren 2016.

Se også: Løntungt Brøndby-indkøb erkender: - Dårligere end forventet

Se også: Brøndby-anfører valgte ikke Sverige: Her er hans nye klub

Se også: Så faldt hammeren: Straffer Brøndby-bomber for svinsk albue