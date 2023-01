Forstår kritikken fra fans

- Hvis vi havde hentet et stort trænernavn, havde det ikke været lig med, at vi automatisk havde klaret det godt, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Det er ikke alle Brøndby-fans, der klappede i hænderne og var lykkelige, da Brøndby præsenterede Jesper Sørensen som klubbens nye cheftræner de kommende to et halvt år.

Der var en del skuffelse og frustration over, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen havde brugt næsten 50 dage på at finde frem til klubbens tidligere assistenttræner.

Foto: Lars Poulsen

- Jeg forstår kritikken og har fuld forståelse for den.

- For mig kunne det sagtens være et stort navn, vi havde hentet, men det er vigtigt at se på, hvor du er som klub og hvilke kompetencer du skal bruge. Det handler om at se på hele pakken, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Vi har ønsket, at vores nye træner skulle se det her som sit helt store trænerjob.

- Og nu er et stort trænernavn altså ikke lig med, at Brøndby automatisk klarer sig godt på banen. Der er ingen garantier.

- Der kan sagtens være store udfordringer med et stort trænernavn, som har svært ved at klare udfordringerne med færre midler i en liga, de slet ikke kender, siger Carsten V. Jensen.

Han erkender, at der har været store navne i spil til trænerjobbet i Brøndby.

David Wagner og Frank Kramer er to af de store trænernavne, der har været i dialog med Brøndby, uden at det har ført til en aftale.

Det har været en lang proces, som har stået på næsten 50 dage, siden Niels Frederiksen blev fyret.

- Vi startede bredt med en kandidatliste på 20 navne, den blev siden hen barberet ned til ti, så til fem-seks og endelig havde vi et finalefelt på fire kandidater, hvor der hele vejen rundt om bordet var enighed om at pege på Jesper Sørensen, siger Carsten V. Jensen, der fastslår, at ingen kandidater har sagt nej til Brøndby på noget tidspunkt i processen.