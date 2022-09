Forvandlet Brøndby i triumf: Offensiv opvisning

Seks point og seks scorede mål i de første syv kampe af denne Superliga-sæson var de kolde tal på bundlinjen for Brøndby forud for søndagens møde med AC Horsens.

Men al krisesnak forstummede for en stund i Østjylland, efter Brøndby tog en fortjent 2-0 sejr på Casa Arena.

Det var dog ikke uden kvaler, at Brøndby endelig fik gang i den offensiv, som længe har været udskældt, for et stærkt spillende Horsens-forsvar gjorde det svært for gæsterne at komme frem til de helt store chancer.

Brøndby gav debut til deres to nye offensive frelsere Nicolai Vallys og Ohi Omoijuanfo, som forventes at skulle løfte klubben fra det offensive dødvande, den i øjeblikket befinder sig i.

På Casa Arena lykkedes det dog kun for ét af Brøndbys nye offensive esser at give lovning om, at noget stort er i vente.

Den anden kommer til at kæmpe en brav kamp for at overbevise kritikerne om, at de mange penge er givet godt ud.

Foto: Claus Bonnerup

Gemmeleg til millioner

Mere end 20 millioner kroner måtte Brøndby punge ud, for at hente Silkeborg-stjernen Nicolai Vallys, men allerede inden søndagens debut har den 26-årige offensiv-spiller fået en svær begyndelse.

Knapt var skiftet til Brøndby en realitet, før hadbeskederne begyndte at vælte ind i indbakken hos Vallys. Noget som spilleren og klubben gik ud og tog skarpt afstand fra.

Det fik dog ikke Brøndby-fansene til at ændre kurs overfor Vallys, som tidligere har udtalt sig i særdeles positive vendinger om FCK og deres fanscene.

Tværtimod fik Vallys den kolde skulder ved opvarmingen før dagens kamp, hvor han som eneste Brøndby-starter ikke blev kaldt ned til udebaneafsnittet til den traditionelle Fenerbahce-hilsen.

Efter en usynlig første halvleg kunne Vallys have givet Brøndby en drømmestart, men en ellers svagt spillende Delac i Horsens-målet fik afværget forsøget.

I stedet måtte nyerhvervelsen se et andet Brøndby-køn stjæle overskrifterne, da den store nordmand med det mundrette navn Ohi Omoijuanfo headede udeholdet på 1-0 efter fint oplæg af den hjemvendte helt Daniel Wass.

Foto: Claus Bonnerup

Nordmanden var i det hele taget et stort lysende fyrtårn i Brøndbys offensiv, hvor han fik meget ud af lidt og kronede en fin indsats med et debutmål.

Kan Niels Frederiksen få indstillet spillestilen til den store nordmand, så får Brøndby et nyt offensivt våben, som de ikke har haft siden Kamil Wilczek forlod klubben.

Kampens helt store oplevelse var dog hverken Vallys, Omoijuanfo eller Horsens-debutanten Simon Makienok.

Det var derimod AC Horsens' James Gomez, som efterhånden må række ud efter et skifte til en større adresse.

Forsvarsspilleren leverede en fejlfri defensiv indsats, ligesom han flere gange var med til at sætte Horsens-offensiven igang.