Forventer heksekedel i Brøndby

Brøndby IF tabte i sidste uge på udebane mod RB Salzburg i den første af to kvalifikationskampe til Champions Leagues gruppespil, og efter den kamp var de blå-gules Andreas Maxsø ikke videre imponeret over stemningen på stadion i det østrigske.

I stedet fortalte han til TV3+, at det bliver noget 'helt andet' på Brøndby Stadion med mange tusinde larmende fans på lægterne.

Og det forventer de også hos RB Salzburg.

- Det bliver en virkelig vild atmosfære. Der ventes at komme op mod 30.000 tilskuere. Forhåbentlig kan vi absorbere noget af den energi selv, siger Christoph Freund, der er sportsdirektør i RB Salzburg, ifølge mediet Laola1.

Klubbossen afslører også, hvordan RB Salzburg plan til onsdagens opgør lyder.

- Vi skal se, om vi kan score et hurtigt mål. Så skal de slå os. Vi har brug for en struktureret plan, så vi ikke falder i deres fælder.

- Men vi skal spille vores spil og kaste intet over bord, lyder det fra sportsdirektøren.

RB Salzburg vandt som bekendt det første opgør med 2-1 på et sent mål, og de skal altså blot undgå et nederlag på Brøndby Stadion for at være sikre på at ende i Champions Leagues gruppespil for andet år i træk.