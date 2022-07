Fotograf skred fra Brøndby: Nu stopper det fandeme

På et tidspunkt må man trække en streg i sandet. Det gjorde fotograf Lars Rønbøg torsdag aften, da han var på arbejde på Brøndby Stadion i forbindelse med opgøret mellem Brøndby IF ogPogoń Szczecin i Conference League-kvalifikationen.

Da Lars Rønbøg, som har været fotograf til fodboldkampe i mere end 20 år, for tredje gang blev ramt af en flyvende fadøl fra Sydsiden, valgte han at pakke sit grej sammen og tage hjem.

På det tidspunkt havde stadionuret kun lige rundet en time.

- Jeg kunne sagtens være blevet, men jeg havde det også sådan, at nu gad jeg ikke mere. Jeg har oplevet det flere gange, og nu stopper det fandeme. Det var tid til at statuere et eksempel, fortæller Lars Rønbøg til Tipsbladet og tilføjer:

- Jeg havde måske ikke udvandret, hvis det stod 1-1, men jeg gik efter 4-0-målet, da jeg for tredje gang fik kastet en øl i nakken. Man kan jo sige, at det på den måde er lidt hyklerisk af mig, for jeg skulle have udvandret, da det var allermest kritisk.

Lidt komisk

- Vi leverer også billeder til Brøndby IF, så det er lidt komisk, at man er nødt til at udvandre fra deres eget stadion.

Det er dog ikke kun i Brøndby, Lars Rønbøg oplever, at arbejdsforholdene for fotografer bliver ødelagt af ølkastere. Det samme er tilfældet i nationalarenaen.

- Der er et net foran Sydsiden, og det er jo fint nok, at det forhindrer os i at blive ramt af selve plastikkruset, men indholdet rammer dem, der står ved nettet, og det er tit os fotografer. Det er også slemt inde i Parken – særligt til landskampe. Og det kommer fra de samme steder hver gang til Superliga-kampe - enten fra Sydsiden i Brøndby eller Sektionen inde i Parken. Til landskampe kommer det alle steder fra.

- Vi går på arbejde uden at tænke så meget over det, og vi glæder os til at fotografere fodbold, som vi holder meget af, men når de første kasteskyts kommer, bliver vi mindet om det. Det er jo ikke bare øl, det kan også være lightere, shotsrør, rester af romerlys og alt muligt. Tidligere var det gamle mobiltelefoner.

Kan gå glip af de fede billeder

- Jeg er ikke blevet ramt af noget af det der endnu, men jeg har da mange gange tænkt, når der er landet en mobiltelefon en meter fra mig, at det kunne være gået grueligt galt, lyder det fra Lars Rønbøg.

Hvis tendensen med de mange ølkast fortsætter, vil det få den uundgåelige konsekvens, at fotograferne til fodboldkampe i Brøndby og Parken i højere grad vil søge ud i siderne i stedet for at opholde sig bag mål.

Foto: Claus Bonnerup

- Og det er jo ærgerligt, for det er tit foran stemningstribunerne, man kan tage de bedste billeder. Det er jo der, spillerne løber ud, når de har scoret. Så på den måde er det fede billeder, man går glip af, men det er et vilkår. Man lægger nogle usynlige restriktioner ned over sig selv, fastslår Lars Rønbøg.

Foruden vådt hår risikerer fotograferne også, at deres udstyr bliver ødelagt. Et kamera er ikke skabt til at få hældt en halv liter fadøl ud over sig, og Lars Rønbøg tror ikke, at der er hjælp at hente fra forsikringen i en sådan en situation, da det er op til fotograferne selv at passe på udstyret.

Det store spørgsmål er naturligvis, hvordan man skal komme problemet til livs?

- Man kan jo gå den helt drastiske vej og gøre ligesom i England, hvor det er forbudt at tage øl med på tilskuerpladserne. Men jeg ved jo godt, at der er meget lang vej til det. Jeg har ikke nogen løsning på det, siger Rønbøg.

Du skriver på Twitter, at I snart ikke vil stå model til mere. Er vi ude i en mulig strejke, elller hvad mener du?

- Du kan jo skrive, at Jobindex er blevet min nye favoritside, siger Lars Rønbøg med et glimt i øjet og tilføjer:

- Selvfølgelig gør jeg mig da mine tanker, og på et tidspunkt er nok jo nok. Sådan er det med alt. Alle, der kender mig, ved, at jeg er rigtig glad for mit arbejde, så selvfølgelig siger jeg ikke ”nu er det fandeme slut”. Men vi kommer nok til at placere os andre steder, og så må vi leve med, at vi går glip af nogle fede billeder.

Brøndby IF vandt 4-0 over Pogoń Szczecin torsdag aften.

