Fra røven af 1. division: Nu tar han røven på Superligaen

Han har optrådt for Skive i bunden af 1. division, lært at kæmpe og slås for livet med SønderjyskE.

Og nu mærker han belønningen for det hårde arbejde: Succesen i Brøndby, hvor han i løbet af sæsonen har udviklet sig som en del af forklaringen på, at de blå-gule fra Vestegnen lige nu fører Superligaen.

Mikael Uhre er på mange måder den overraskende succes i Brøndby. Den stille, tavse og beskedne jyde, der har scoret mål og bragt sig opad i hierarkiet.

- Jeg er jo kommet lidt fra baghjul. På min vej har jeg været nede at vende i ’røven’ af 1. division, forklarer Mikael Uhre, der dermed vedkender, at tilløbet til succes har været lidt halvlangt.

Men nu har han bevist, han har klassen til at være med. Også på et tophold i Superligaen.

- Ikke særlig mange havde spået os den her placering, vi har nu. Vejen er stadig lang, men drømmen er jo, at vi kan levere noget stort her i Brøndby, siger Mikael Uhre, der personligt også drømmer om en karriere i udlandet, når regnskabet til sin tid skal gøres op.

Han har fundet ind i et samspil af sjælden karakter med Jesper Lindstrøm. De har en speciel, god spilforståelse. Og det har bragt begge på en delt førsteplads som Superligaens topscorer.

Mikael Uhre pressede Vejles Pierre Bengtsson til at lave selvmål, da Brøndby vandt 2-1 over oprykkerne. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er en angriber, der skal sættes op. Og det har mine holdkammerater været gode til, forklarer Mikael Uhre.

Søndag blev han sat op af Jesper Lindstrøm ved den første træffer.

- Nu kan han også endelig score på de chancer, jeg skaber, så hvis han fortsætter, ser det godt ud, siger Jesper Lindstrøm med et skævt smil.

- Jeg tror, der er mange i løbet af de seneste år, der har set lidt ned på Uhre. Det er stærkt undervurderet, hvor god han egentlig er.

- Mod Vejle laver han et mål og fremprovokerer det andet, så mere kan man egentlig ikke bede om, siger Jesper Lindstørm.

Mikael Uhre har leveret en meget stærk sæson for Brøndby. Det har foreløbig bragt ham til tops på topscorerlisten i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

Ser de første 60 min. igen

Niels Frederiksen kan kun være tilfreds med sin skarpe duo, der hver står noteret for ni træffere.

Nu vil han de kommende dage sætte sig ned og se de første 60 minutter fra det første opgør mod FC Midtjylland igen.

Brøndby førte 2-0 og havde spillet de forsvarende mestre ud af brættet. Men de endte altså med at tabe opgøret 2-3.

- Det er længe siden, vi spillede den kamp, så jeg skal gense, hvad vi gjorde så godt. Det kunne jo være, vi skal gøre noget af det samme igen, når vi møder dem på søndag, siger Niels Frederiksen, der mener, Brøndby står stærkt før mødet med FC Midtjylland i Herning.

- Vi har fem sejre og én uafgjort i de seneste seks. Vi er ligaens mest scorende mandskab og har den bedste målforskel.

- Vi ved, at vi kan lægge yderligere på vores præstationer. Og hvad kan det så ikke ende med, filosoferer Brøndby-træneren.

