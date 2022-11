Frederiksen fyret: - Brøndby har ikke bakket ham op

Thomas Gravesen kommer med et umiddelbart bud på en ny mulig træner. Mikkel Bischoff tror, at det bliver en, der ikke er kendt i Superliga-sammenhæng

Mandag morgen kom beskeden.

Det var ikke en overraskelse, men det er alligevel en kæmpe nyhed, når en af Superligaens største klubber vælger at skifte træner.

Niels Frederiksen er færdig i Brøndby efter et efterår, hvor klubben overvintrer på en skuffende tiendeplads.

- Jeg synes, at det er trist, når en Superliga-træner bliver fyret og især Niels Frederiksen. Jeg synes, at han er en sympatisk person, siger Discoverys fodboldekspert Thomas Gravesen til Ekstra Bladet.

Med et halvt år igen af kontrakten er den tidligere mestertræner fortid på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen

- Det, han har klaret i Brøndby, er intet mindre end enestående efter så lang en periode i Brøndby, hvor der ikke var noget at juble over eller fejre, så skaber han et mesterskab og en hel masse unge Brøndby-talenter.

- Det gælder Lindstrøm, Frendrup og Bruus. De drenge kan takke Niels Frederiksen for, at han har taget dem med op.

'Graver' forstår godt, at Brøndby har valgt ikke længere at have Niels Frederiksen i spidsen for Superliga-mandskabet.

- Ja, det gør jeg, fordi Brøndby har ikke bakket Niels Frederiksen op på den måde, som en træner skal bakkes op på. Niels har hele tiden været holdt i stram snor og skulle forholde sig til sin person. Der har været mange spekulationer.

Gravesen sætter ord på situationen i Brøndby. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Discovery-ekspert Mikkel Bischoff er heller ikke overrasket over beslutningen.

- Hvis man skal give en afløser tid til at arbejde med en spillertrup, så passer det rigtig godt, også når man ser på Brøndbys udtryk i går, siger han til Ekstra Bladet.

Hvem skal afløse Niels?

Først i februar spiller Brøndby igen en betydende kamp.

- Jeg er ret sikker på, at det kan blive en, vi ikke kender i forvejen. Jeg tænker, at de finder en i det netværk, de nye ejere har, og så går jeg ud fra, at det højest sandsynligt bliver et navn, vi ikke kender i forvejen.

- Der er ikke nogle åbenlyse blandt de navne, man tænker kunne tage over her i Danmark.

Tidligere Brøndby-spiller og nuværende ekspert Mikkel Bischoff tror, at det bliver en træner udefra. Foto: Gregers Tycho

Thomas Gravesen har et umiddelbart bud på en kommende træner.

- Når det nu skulle være, så kan en ny træner, HVIS de kan finde ham hurtigt, komme ind og arbejde med truppen.

- Måske endda købe et par spillere. Hvis man har besluttet, at det ikke skal være Niels Frederiksen efter næste sommer, så synes jeg, at det er det rigtige tidspunkt.

- Jesper Sørensen er U21-landstræner og har været i Brøndby. Det er bare det første bud.

- Jeg synes, at U21-landsholdet har spillet godt, så Jesper Sørensen kunne være et bud, men når det er sagt, så ved vi slet ikke, hvad den nye ejerkreds går efter. Skal det være et internationalt navn?