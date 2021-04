Frustreret Brøndby-boss: - Det er mig helt ubegribeligt

Niels Frederiksen kaldte det en kæmpe fejl, at Mohamed Daramys sene scoring fik lov at stå i derbyet

Brøndby-træner Niels Frederiksen sagde, hvad de fleste Brøndby-fans formentlig har tænkt: 'Man undrer sig over, hvad laver de ude i VAR-vognen'.

Han var naturligvis frustreret over, at VAR ikke greb ind, da Mohamed Daramy tyvstartede og sparkede returbolden fra Wilczeks brændte straffespark ind bag Schwäbe i tillægstiden af derbyet på Brøndby Stadion.

- Han løber ind før tid. Det er mig helt ubegribeligt, at man ikke gør noget ved det. Så kan man argumentere for, at vores spiller løber med ham derind, men så skal sparket jo tages om.

- Det kan der slet ikke være tvivl om. Det er en direkte fejl. En kæmpe fejl, sagde Niels Frederiksen til 3+ efter det datamatisk derby, der endte med en 3-1-sejr til gæsterne.

Efter kæmpe drama: Wilczek ond ved Brøndby

For Kamil Wilczek nåede i tillægstiden at score endnu en gang, men det var Daramy, der med sin kontroversielle scoring sikrede FCK tre meget vigtige point.

Niels Frederiksen blev af 3+ spurgt ind til, hvad han syntes om dommer Michael Tykgaards præstation, og svaret gav næsten sig selv…

- Jeg synes ikke, at han har det høje niveau, som normalt kendetegner Tykgaard. Sådan er det jo nogle gange. Vi spiller også kampe, hvor niveauet er under det, vi normalt kan levere.

- Jeg vil Ikke stå og pibe over det. Det hjælper ikke noget. Det gjorde FCK sidste gang, at de var herude, da det gik imod dem og med os. Det niveau skal jeg ikke ned på.

- Det er sådan, at det er. Nogle gange går det med en, andre gange imod. I dag var det lidt imod os, sagde Brøndby-træneren til 3+.

Daramy blev helt for FCK med sin 2-1-scoring. Foto: Lars Poulsen

Trods nederlaget har Brøndby fortsat et forspring til ærkerivalen, men det er i løbet af de seneste to runder skrumpet fra ti til fire point.

Brøndby indtager andenpladsen i Superligaen, mens FC København nu ligger nummer tre.

Daniel Wass i ny hovedrolle

I clinch med dommer: - Tal med respekt!

Vanvittigt comeback: Sensationel Horsens-optur