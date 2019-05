Fyret Brøndby-træner bejler til nyt job

Hamburger SV rykkede i sidste sæson ud af Bundesligaen for første gang i klubbens historie, og målet var at vende hurtigt tilbage til Tysklands bedste række. Den mission mislykkedes for Hamburger SV, der med et nederlag senest til Paderborn har forpasset chancen.

Dermed har HSV udsigt til endnu en sæson i 2. Bundesligaen - og det bliver med al sandsynlighed med en ny mand ved roret. Et bud er Alexander Zorniger.

Hannes Wolf står til at blive fyret i Hamburger SV, og ifølge lokalavisen Hamburger Abendblatt arbejder klubben med fire mulige afløsere, hvoraf Alexander Zorniger er den ene. De tre øvrige er Bruno Labbadia, Dieter Hecking og Peter Stoeger.

HSV's sportsdirektør Ralf Becker skal allerede have været i kontakt med de fire kandidater, og dermed kan Alexander Zorniger altså stå foran et comeback i tysk fodbold, efter han blev fyret i Brøndby IF i midten af februar.

Selv om Hamburger SV høster en skuffende tilværelse i 2. Bundesligaen, kommer der stadig over 50.000 mennesker til næsten alle hjemmekampe på Volksparkstadion. Det er med andre ord stadig en markant klub i tysk fodbold, der kan blive Alexander Zornigers nye arbejdsgiver.

Alexander Zorniger har tidligere været i RB Leipzig og VfB Stuttgart.

