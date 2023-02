Gammelby er færdig i Brøndby

Jens Martin Gammelby stopper i Brøndby for at skifte til norske Ham-Kam

Han kostede næsten ti millioner kroner da han blev købt i Silkeborg for snart fem år siden.

Men investeringen stod aldrig mål med forventningerne og præstationerne på banen.

Efter to lejeophold undervejs er det nu definitivt slut for Jens Martin Gammelby i Brøndby, der stopper et halvt år før kontraktudløb.

Højre backen skifter til Ham-Kam, hvor han har fået en permanent aftale. Her skal han trænes af Jakob Michelsen, der kender alt til Jens Martin Gammelbys kvaliteter fra den danske liga.

Jens Martin Gammelby slog for aldrig til i Brøndby. Nu fortsætter karrieren i Norge. Foto: Lars Poulsen.

- Jens Martin har fået en god mulighed i norsk fodbold, og det skifte vil vi ikke stå i vejen for. Vi vil gerne takke Jens Martin for hans indsats i klubben gennem de seneste fire sæsoner, og alle i klubben ønsker ham alt det bedste i fremtiden, siger Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

28-årige Jens Martin Gammelby står nu over for en ny udfordring i en anden liga.

- Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle, jeg har mødt på min vej i Brøndby. Mine år i Brøndby har for mit vedkommende budt på sejre og nederlag, både som hold og personligt. Det er ikke altid nemt, når vejen ikke er snorlige, men jeg er stolt over at have repræsenteret Brøndby og de mange gode oplevelser, jeg har haft.

- Jeg vil også gerne takke for den opbakning, jeg har mødt fra Brøndby-fans gennem mine mange sæsoner i klubben, siger Jens Martin Gammelby.

