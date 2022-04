Gik fra FCK til Brøndby: Nemt at sige ja

- Jeg havde meget let ved at glæde mig over Brøndbys mesterskab, det føles lidt som det første jeg vandt med FCK i 2001, siger Anders Storskov, fysisk træner i Brøndby

Vi skruer tiden tilbage til 11. august 2020: FC København har netop tabt 0-1 til mægtige Manchester United efter forlænget spilletid i Europa League-kvartfinalen.

En stor bedrift af FCK-mandskabet, der fysisk og spillemæssigt i hovedparten af opgøret matchede de engelske stjernespillere.

Dagen derpå gør spillerne og trænerstaben klar til en kort sommerferie, da de er samlet på træningsanlægget på Frederiksberg.

Stille og roligt fordufter de en efter en.

Anders Storskov er efter 20 år i FCK nu fysisk træner i Brøndby. Han havde ingen problemer med det 'forbudte' skifte. Foto: Lars Poulsen.

De to sidste, der er tilbage på anlægget, før en kort ferie venter, er Ståle Solbakken og Anders Storskov.

Og det er her, Storskov får sig karrierens største overraskelse.

Han får for første gang i livet en fyreseddel efter 20 års ansættelse i FC København, som har givet 12 mesterskaber og seks pokaltitler.

- Ståle ville ændre på træningsmetodikken. Det var han i sin gode ret til som cheftræner. Jeg havde en anden opfattelse. Jeg var uenig i fyringen og timingen. Og blev også såret på min stolthed.

- Men nu er jeg kommet videre og har slet ikke et behov for at sparke bagud, forklarer Anders Storskov, der på mange måder var et klubkoryfæ i FCK, et ikon og samlingspunkt.

Anders Storskov havde meget nemt ved at sige ja, da han fik tilbuddet om at blive fysisk træner i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Han er en af de få, der er skiftet direkte mellem de to rivaliserende klubber. Og det skifte fik ikke stor opmærksomhed, fordi han ikke er en af dem, der træder mest frem i frontlinjen. Til gengæld spiller han en vigtig rolle internt i klubbens trænerhierarki.

Han kom først til Brøndby efter et halvt år pause oven på fyringen i FCK.

- Det var ingen svær beslutning for mig at skifte til Brøndby. For det, Brøndby søgte, var præcis, hvad jeg kunne.

- Der har altid været en stærk rivalisering mellem FCK og Brøndby, men jeg har altid haft et godt forhold til de ansatte i Brøndby og behandler andre med respekt. Og så havde jeg ingen skeletter i skabene, forklarer han.

Skiftet fra FCK til de værste rivaler fra Brøndby gav dog lidt udfordringer på hjemmefronten, hvor de fire børn i alderen 10-19 år har en større forkærlighed for den klub, der far har arbejdet for i 20 år.

- Ja, det gav lige lidt familiære skærmydsler med mine fire børn. Men det hygger vi os med. Vi er ikke helt enige om, hvem vi skal holde med, men så husker jeg dem lige på, hvem der er mester lige nu, som Anders Storskov siger med et skævt smil.

Anders Storskov har ansvaret for Brøndby-spillernes fysiske tilstand. Han har nu været på Vestegnen i lidt over et år efter en periode på 20 år i FCK. Foto: Lars Poulsen.

Han fik tre måneders konsulentjob til at løse et problem på kort sigt, men også hjælpe med at skaffe den permanente løsning på sigt.

- Jeg kom til en velsmurt maskine, hvor det er vigtigt, der er ro, tro og en retning, når man skal over målstregen i højeste fart.

- Da det kom til stykket, var der kun én, der var dygtig nok til det job, Brøndby ledte efter, siger Anders Storskov med direkte henvisning til, at han 1. juni blev fastansat som fysisk træner på Vestegnen.

Han kom til mesterskabsspillet sidste år og havde på ingen måder svært ved at glæde sig over den store optur, som Brøndby oplevede.

- Jeg var glad og lykkelig som aldrig før. Det var meget nemt at være en del af den enorme glæde, jeg oplevede i Brøndby, fordi det var så længe siden, man senest havde vundet mesterskabet.

- Faktisk kan jeg godt sammenligne mesterskabet med Brøndby med mit første mesterskab i FCK 2001 med Roy Hodgson, forklarer han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Var ansat: Nåede aldrig til Grækenland

Anders Storskov stod foran et spændende eventyr i Grækenland, kontrakten var underskrevet, men han nåede aldrig at flytte derned.

Det var tilbage i 2006, hvor Hans Backe netop havde været cheftræner fire år i FC København. Nu var han blevet hyret til den græske storklub Panathinaikos som cheftræner. Og svenskeren ville have Anders Storskov med som fysisk træner.

De havde arbejdet sammen fire år i FCK, og det var gået godt. Mens Hans Backe var rejst til Athen, måtte Storskov vente, fordi han havde seks måneders opsigelse i FC København.

Anders Storskov var 20 år i FCK, inden han i sommeren 2020 blev fyret. Siden blev han konsulent i Brøndby, og nu er han fastansat på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen.

- FCK ville ikke lade mig gå, så jeg måtte vente. Det endte med at blive held i uheld, siger Anders Storskov, der ellers så småt var gået i gang med den store planlægning at flytte hele familien til Athen.

Men Hans Backe holdt kun tre kampe, så blev han fyret fra jobbet i september.

- Samme aften som Backe blev fyret, ringede Ståle Solbakken og ville have mig til at blive i klubben. Så jeg fortsatte i FCK, som intet var hændt, siger Anders Storskov.

LÆS OGSÅ: Kom med bag murene: Så vildt er Brøndby Stadion