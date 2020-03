Gode corona-nyheder: Kahlenberg er rask igen

Det ramte som lidt af en bombe i sidste uge, da det kom frem, at den tidligere Brøndby-profil og fortsatte darling på Vestegnen Thomas Kahlenberg var blevet konstateret smittet med den berygtede coronavirus.

Det betød naturligvis, at den tidligere offensive elegantier blev sat i karantæne, men det betød også, at en hulens bunke tilskuere, ansatte, Lyngby-spillere og andet godtfolk røg i karantæne i håbet om at undgå spredningen af den yderste smitsomme virus.

Sidenhen har der ikke været mange udmeldinger fra Kahlenberg, men i dag er der så endelig godt nyt.

Thomas Kahlenberg er nemlig blevet konstateret rask ovenpå sin sygdomsperiode.

Det meddeler han selv i et opslag på Instagram.

- Endelig samlet igen. Jeg er meldt rask. Endnu en gang tak for den rørende støtte, vi er blevet mødt af, skriver Kahlenberg.

På billedet poserer han sammen med hele sin familie, som nu atter kan genforenes, efter den tidligere Brøndby-spiller nu er erklæret rask.

