Guld - det taler vi ikke om

Brøndby ligger med samme pointtal som FC Midtjylland i toppen af Superligaen. Det er ikke sket i 12 år, at Brøndby har haft samme point som førerholdet.

Vi skal helt tilbage til sæsonen 2008/09 senest Brøndby lå så godt i Superligaen, da spillerne gik på vinterferie. Dengang hed træneren Tom Køhlert, så ja, det er meget længe siden.

Men uanset, hvor fint og lovende det ser ud, så kommer fodbolddirektør Carsten V. Jensen ikke til at stå og råbe på guld.

Slet ikke på nuværende tidspunkt.

- Vi fastholder vores målsætning om top-3, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg fik en del kritik, da jeg sagde, vi ser Brøndby som en top-3 klub. Det gør vi stadig, uanset om vi har ligget nummer fire, fem eller nummer to.

- Vi skal ikke konstant ændre vores målsætning. Derfor fastholder vi ambitionen om top-3 for sæsonen, forklarer Carsten V. Jensen.

Han tilføjer dog:

- Men det er klart, at befinder vi os i en gunstig position, når tingene spidser til i ligaen, så vil vi selvfølgelig gå efter guldet. Men det er ikke her vores fokus ligger lige nu, understreger han.

For ham handler det om at bygge et bæredygtigt Brøndby, der kan konkurrere i toppen af dansk fodbold. Ikke bare nu men også på længere sigt. Samtidig skal klubben i økonomisk balance. En udfordring af de store.

- Vi skal holde fast i, hvem vi er. Efteråret har udviklet sig meget positivt, og vi går nu på banen til alle kampe med en tro på vi kan vinde, siger han.

Jesper Lindstrøm er en af de unge talenter, der har sørget for, at Brøndby har fået mere værdi for færre lønkroner. Stortalentet forlængede sin aftale, men han er slet ikke i samme lønklasse som Hany Mukhtar og Kamil Wilczek. Foto: Lars Poulsen.

Mere for mindre

Carsten V. Jensen kan både glæde sig over det pointmæssige flotte efterår, samtidig med, at det er sket for væsentligt færre lønkroner.

Siden CV kom til i sommeren 2019, har han reduceret lønudgifterne i Brøndby med mindst 25 procent. Fra et niveau tæt ved 80 til ned under 60 mio. kr.

- Vi er glade for, vi i dag får flere point for færre lønkroner. Vi har bevist det kan lade sig gøre at konkurrere med hjælp fra Masterclass og uden at efterligne vores konkurrenter (læs FCK og FCM, red.), pointerer Carsten V. Jensen.

Brøndby har haft et stærkt efterår, hvor specielt Jesper Lindstrøm har leveret varen. Det ændrer ikke på, at Brøndby fastholder målet om top-3. Foto: Lars Poulsen.

