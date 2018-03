Gylden sejr sender Brøndby tæt på imponerende rekord

1-0 over FC Midtjylland var den 17. kamp i træk i Superligaen, hvor Brøndby forlod grønsværen uden at tabe.

Derved er Brøndby blot to kampe fra at tangere klubrekorden med sejren på 19 kampe uden nederlag.

Den blev ikke storslået spil, men det blev intenst og med masser af energi hos aktørerne på banen.

Det blev et opgør, hvor Brøndby kom på omgangshøjde med FC Midtjylland og susede forbi til førstepladsen.

- Det blev en grim kamp, men det var tre fortjente point, vi tog med hjem. Det her var en rigtig mandfolkepræstation, mente Christian Nørgaard, da han talte med TV 3 Sport efter opgøret.

Mukhtar var i særklasse

Brøndby fik en fortjent sejr på scoring fra Kasper Fisker, der scorede sæsonens første mål efter et langt tilløb.

Den tidligere Randers-spiller var ude og inde af holdet i efteråret. Her i foråret har han været en markant profil, hvor specielt samspillet med Simon Tibbling, Christian Nørgaard og kreatøren Hany Mukhtar har været enestående.

- Jeg har spillet topkampe i 2. og 1. division. Det var super at spille en topkamp i Superligaen, siger Kasper Fisker, der ikke undlod at takke Hany Mukhtar for det fremragende forarbejde.

Det var nemlig tyskeren, der stod for det elegante forarbejde. Faktisk var det imponerende, hvad tyskeren præsterede, fordi han havde influenza i kroppen. Han var kampens store oplevelse og havde desuden et par muligheder for at score.

Jeg rev for meget

Erik Sviatchenko ærgrede sig over, FC Midtjylland tabte sæsonens første kamp på hjemmebane efter 10 sejre og én uafgjort.

Men han havde en lille aktie i, at midtjyderne ikke fik point. For efter blot 44 sekunder hev han Anthony Jung i trøjen, da FC Midtjylland scorede efter hjørnespark, men målet blev korrekt underkendt.

- Den var god nok. Jeg rev ham for meget i trøjen i den situation, erkendte Erik Sviatchenko over for TV 3 Sport efter kampen.

