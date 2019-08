Håbløst! Stor dansk nedtur i Europa

Farvel: Både Brøndby og FCM jagtede mirakler, men løb i stedet ind i store tæsk. Begge tabte 3-7 samlet. Nu har dansk fodbold kun FC København tilbage til at hente point til det europæiske regnskab

FC København er endnu engang ene om at forsvare den danske ære i Europa.

Mestrene er eneste tilbageværende danske hold, efter Brøndby og FC Midtjylland torsdag aften helt som forventet sagde farvel til Europa efter svage præstationer på udebane.

Begge klubber jagtede et mirakel, men var end ikke i nærheden og tabte deres opgør og kunne dermed heller ikke bidrage med danske point til det europæiske regnskab.

Brøndby havde tabt 2-4 til Braga på Vestegnen, men kunne have fået en drømmestart i det nordvestlige Portugal.

Kamil Wilczek spillede i tredje minut Simon Hedlund fri, men svenskeren kiksede sin tæmning, og det endte i det rene ingenting.

Kavalkade af fejl

Måske en scoring kunne have rystet Braga, men i stedet begik Brøndby tidligt i opgøret en ny rystende fejl. Og som de blågule efterhånden burde have fundet ud af straffes den slags prompte.

Målmand Marvin Schwäbe lavede en noget satset aflevering, og Radosevic snorksov. João Palhinha var derimod lysvågen, snuppede bolden og passerede uden større problemer den tyske keeper.

Derfra stod der Braga på opgøret, og kort før pausen tæskede André Horta bolden ind bag Schwäbe.

Radosevic var ukoncentreret i et kort øjeblik, og det kostede. Foto: Global Media Group/Ritzau Scanpix

De 144 medlevende Brøndby-fans kunne glæde sig over det gode vejr, men ikke ret meget andet. De overværede igen en kavalkade af personlige fejl og håbløst forsvarsspil.

Halvvejs inde i 2. halvleg begik Anthony Jung et halvtyndt straffespark. Schwäbe reddede Wilsons forsøg, men Paulinho fulgte op. Fem minutter før tid fik Brøndby dog en smule at glæde sig over, da indskiftede Peter Bjur fik reduceret.

Har meget at lære

I Glasgow jagtede FC Midtjylland det umulige.

De havde tabt 2-4 i Herning og kom hurtigt bagud i det skotske. Alfredo Morelos gjorde igen det onde ved midtjyderne, og Shevi Ojo fordoblede inden pausen Rangers’ føring.

Alfredo Morelos fejrer sin første scoring mod FC Midtjylland. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Skotterne straffede FC Midtjylland nådesløst, og der fortsatte efter pausen, da Morelos gjorde det til 3-0. Evander fik lavet et trøstemål, men FC Midtjylland har stadig meget at lære i Europa.

Nu må de ligesom Brøndby vente et år på at indløse lærepengene.

Det har de bidraget med i denne sæson FC København: 3 point Brøndby: 2 point Esbjerg: 0,5 point FC Midtjylland: 0 point

