Hærværk på Brøndby Stadion før derby

Søndag eftermiddag danner Brøndby Stadion ramme om årets første Derby-kamp mod FC København.

Som det har været i snart et år, kommer der ikke nogen tilskuere på tribunerne, men det har ikke forhindret et ukendt antal vandaler i at tage turen til den københavnske Vestegn.

Det skriver TV2 Lorry.

Her fremgår det af en række billeder, at glasfacaden nogle steder er blevet smadret, ligesom der er blevet kastet med blå maling på en hvid væg.

Til det regionale medie bekræfter Københavns Vestegns Politi, at de har modtaget en anmeldelse om hærværk mod Brøndby Stadion.

- Vi har nogle efterforskningsmuligheder, som vi nu er i gang med at kigge på med henblik på at støve en gerningsmand op, så det arbejder vi på lige i øjeblikket,siger vagtchef Lars Jørgensen til TV 2 Lorry.

Han oplyser samtidig, at selvom der ikke må komme tilskuere på stadion, så vil politiet være talstærkt til stede i området omkring Brøndby Stadion.

