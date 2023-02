Han blev vraget af Brøndby til sidst

Brøndby IF sendte sig selv på trænerjagt i november, da man valgte at skille sig af med Niels Frederiksen.

Flere navne blev undervejs bragt i spil, men i sidste ende faldt valget på klubbens tidligere assistenttræner Jesper Sørensen. Længe blev det ellers rygtet, at Brøndby IF kiggede mod udlandet efter sin næste chef.

Selvom man endte med en dansker, så kan noget tyde på, at udlandet var en prioritet. Den skotske manager Tam Courts afslører i hvert fald fremskredne forhandlinger med Brøndby IF.

- Jeg havde ret omfattende samtaler med deres sportsdirektør og de kommende ejere. Det var meget positive og produktive samtaler. Jeg nød udfordringen og muligheden i en klub med den størrelse i forhold til traditioner og historie, som er genkendelig i hele Europa, siger 41-årige Tam Courts til Scottish Daily Express og tilføjer.

- Når du er i betragtning til et topjob som dette, så er der altid andre topkandidater involveret. Jeg gjorde det godt, fordi jeg var blandt de sidste to. Brøndby vækkede min appetit, men desværre missede jeg chancen. Jeg fik ikke jobbet, men jeg fik en masse god feedback, og jeg er taget derfra med en positiv følelse.

Jesper Sørensen blev i sidste ende foretrukket frem for Tam Courts. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Tam Courts har senest stået i spidsen for Budapest Honvéd i den bedste ungarske række. Samarbejdet stoppede i oktober, og lige siden har han stået uden job. Skotten fortæller dog, at Brøndbys nye ejere, Global Football Holdings, holder linjen varm til ham.

- Jeg er faktisk blevet inviteret til flere opfølgende møder med dem. Det var ikke jobsamtaler, men mere samtaler, hvor vi lærte hinanden bedre at kende med tanke på et fremtidigt samarbejde. Jeg er glad for processen, og det giver nyt brænde på bålet, lyder det fra Tam Courts.

Han er også blevet sat i forbindelse med Motherwell, ligesom han fortæller, at flere muligheder har budt sig til, hvor det dog var kortsigtede løsninger. Derfor venter han fortsat på den rette mulighed.

Ud over Budapest Honvéd har han også været manager for Dundee United og Kelty Hearts i hjemlandet.