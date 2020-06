Han er nøglen til Brøndbys genrejsning

Det kan godt være Brøndby ikke indhenter AGF i kampen om sæsonmålet: Bronzemedaljerne.

Men Niels Frederiksen har gennem foråret fået set, at Brøndby har et særdeles holdbart defensivt fundament, der er værd at bygge videre på.

Ét mål er der blot scoret mod Brøndby i de fire kampe i mesterskabsslutspillet. Det var Pep Biel, der scorede for FCK. Hverken AGF, FCM eller FCN har formået at passere Marvin Schwäbe.

Omdrejningspunktet for Brøndbys stærke defensiv er anfører Andreas Maxsø, der på ny leverede en storslået indsats mod sin tidligere arbejdsgiver, FC Nordsjælland.

Med landstræner Kasper Hjulmand som nærmeste øjenvidne fik Maxsø bevist, han har udviklet sig med store lederegenskaber til at skabe ro og lede et forsvar også i pressede situation. Og så gør han holdkammeraterne bedre.

Andreas Maxsø var ovenpå mod FCN, hvor Ibrahim Sadiq havde svært ved at finde fodfæste. Foto: Philip Davali.

Havde en god fornemmelse

- Vi leverer en klog præstation mod FCN og er kyniske i de situationer, hvor det er nødvendigt, siger Andreas Maxsø.

Landsholdet er ikke noget jeg tænker på. For mig handler det om at gøre det så godt som muligt i Brøndby. Det er her mit fokus kun er, siger Maxsø, der besluttede sig for at sparke straffesparket.

- Det er normalt Hedlund, Jung eller mig, der skal sparke. Men jeg havde en god fornemmelse. Derfor sparkede jeg, siger Brøndby-kaptajnen, der scorede sit første superligamål for Brøndby med træfferen til 1-0.

Andreas Bruus er vokset som vingback, Hjörtur Hermannsson og Anthony Jung virker meget trygge med Maxsø centralt som styrmanden. De to stoppere laver i hvert fald sjældent fejl. Og så er Marvin Schwäbe vokset mellem stængerne, så han lige nu er en af de bedste keepere i Superligaen. Fejlene fra efteråret er i hvert fald elimineret.

- Vi forsvarer os godt som hold. Samlet var det en professionel og klog indsats, der sikrede os sejren, mener Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren har fået det maksimale ud af det materiale, han har til rådighed efter der blev solgt ud af profiler vinterpausen.

- Andreas Bruus er en omskolet angriber og Mikael Uhre har ikke startet inde i lang tid. Havde vi talt om de to spillere for fire måneder siden, havde ikke mange tiltænkt dem store roller. Mod FCN var de blandt de bedste, mener Niels Frederiksen, der mener, at bronzemedaljerne stadig er indenfor rækkevidde.

- Vi går efter at få en finale i Århus i den sidste spillerunde. Forinden skal vi hente fire point på den i fem kampe. Det er en mulighed, vi vil jagte, påpeger han.

